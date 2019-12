Odborníci z Akademie věd se zabývali díly vznikajícími v severních Čechách. Podle nich jde o evropský unikát.

Umělec Zdeněk Květoň pod drobnohledem filosofů Martina Nitscheho a Víta Pokorného | Foto: archiv R. Květoně

Umění a filosofie, jde to dohromady? O tom, že ano, svědčí výjimečný počin lidí zabývajících se tvorbou krásných věcí i myšlením do hloubky. Umělci z Litoměřic a okolí spolu s experty Akademie věd ČR dali dohromady knížku plnou zajímavých fotek a ilustrací i podnětných textů. Zasvětili ji světově proslulému grafikovi a spisovateli Alfredu Kubinovi, který strávil první léta života v Litoměřicích. Letos si připomínáme 60 let od jeho úmrtí v rakouském Zwickledtu. Vedle Franze Kafky patří k nejvýznamnějším představitelům expresionismu.