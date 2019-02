Česká Kamenice – Koruna, šerpa a zářivý úsměv ozdobily v úterý 5. února na slavnostním vyhlášení regionálního kola 26. ročníku ankety Zlatý Ámos mosteckou učitelku Šárku Mandincovou. Stala se totiž nejoblíbenější kantorkou Ústeckého kraje.

O titul Ústeckého Ámose zabojovali v Kulturním domě v České Kamenici na Děčínsku nejoblíbenější učitelé z Ústeckého kraje, které do ankety nominovali jejich žáci. Do semifinále postoupila drobná a usměvavá kantorka Základní školy Václava Talicha v Mostě mezi šesticí kantorů.



„Holky, kluci, Dycky Most!“ zvolala s odkazem na úspěšný seriál natočený právě v Mostě po vyhlášení nejoblíbenější učitelka v regionu a převzala si od starosty České Kamenice Jana Papajanovského a náměstka hejtmana Ústeckého kraje Petra Šmída ocenění. Pogratulovat své oblíbené kantorce okamžitě neváhali ani tři deváťáci, kteří ji na vyhlášení doprovodili.

„Chtěla bych poděkovat hlavně svým dětem. Jsem šťastná a je to pro mě vyznamenání. Užili jsme si Kamenici a získali jsme tu nové informace od ostatních kolegů. Moc děkujeme,„ uvedla čerstvá Ústecká Ámoska. Slovo si převzal také náměstek hejtmana. „Jako učitel si vážím práce učitelů, hrozně mě těší, že máme tolik šikovných učitelů a učitelek. Ta práce je náročná, stále není úplně spravedlivě oceněná a měli bychom si učitelů vážit,“ nechal se slyšet Petr Šmíd.



Všem zúčastněným na místě poděkoval také českokamenický starosta. „Práce, kterou odvádíte, si moc vážím. Je to práce obrovsky důležitá, záslužná. Já sám jsem v takové dvojroli, protože ještě studuji, a zároveň jsem taky pracoval jako učitel až do loňského roku, než jsem se stal starostou. Je fajn vás tu vidět pohromadě, a jak už bylo řečeno, všichni jste skvělí, ale vy jste ta nejskvělejší," poznamenal na adresu mostecké kantorky Jan Papajanovský.



Regionální kolo neproběhlo v České Kamenici náhodou. Dosavadní král českých učitelů totiž učí na zdejší Základní škole T. G. Masaryka a tentokrát trůn vyměnil za roli porotce.

Na slavnostní vyhlášení včetně nové Ústecké Ámosky do České Kamenice přijelo šest učitelek základních škol, Pavlína Havelková ze 7. Základní školy Jakuba Arbesa v Mostě, Jaroslava Arnoštová ze Základní školy Vojnovičova v Ústí nad Labem, Soňa Pohlotová ze Základní školy Školní v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku, Alena Nováková ze Základní a mateřské školy Černčice na Lounsku a Jitka Paliculínová ze Základní a mateřské školy Strupčice na Chomutovsku.



Všechny nejoblíbenější učitelky doprovázeli jejich žáci, kteří se společně museli postup pokusit před porotou před samotným vyhlášením obhájit. Připravili si básničky, veselé příhody z vyučování či vtipné scénky. Tým krajské vítězky vsadil na divadelní představení, jehož součástí bylo vytváření nejlepší učitelky pomocí klonování.



„Naše rozhodnutí ovlivnilo nadšení paní učitelky a výkon žáků za tým, který tvořili dohromady. Rozhodování rozhodně nebylo snadné, ale za volbou si stojíme," řekl dosavadní Zlatý Ámos a porotce David Turek. Šárka Mandincová postoupila do semifinále. Šanci postoupit mají ale i ostatní učitelé z Ústeckého kraje, kteří se v úterý na slavnostním vyhlášení titulu nedočkali. Po skončení všech regionálních kol totiž může jejich postup ještě navrhnout porota.

Do již 26. ročníku celorepublikové ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos 2019 přihlásili školáci 57 učitelů. Vítězové regionálních kol se o postup do finále utkají 6. března v zrcadlových sálech ministerstva školství. Finále se uskuteční 28. března, kdy žezlo a korunu Zlatého Ámose předá David Turek svému nástupci.



A na co Ústecká Ámoska a její tým vsází v příštím, případně příštích kolech? „Asi vás nepotěším, ale my zatím nemáme vůbec nic připraveno," smála se sympatická učitelka. Vítězku regionálního kola ankety Zlatý Ámos Šárku Mandincovou žáci popisují jako přes drobný vzhled velmi psychicky i fyzicky silnou ženu. Když má někdo ze třídy problém, mohou se na ni školáci vždy obrátit. Dětem je v náročných chvílích velkou oporou. Zažili s ní mnoho šťastných chvil a rádi společně příležitostně jezdí na výlety.