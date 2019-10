K Okresnímu soudu v Litoměřicích přivedla ve čtvrtek 17. října eskorta z litoměřické vazební věznice Afričana A. I. D. Neúspěšného žadatele o azyl v Německu zatkla v ČR policie. Dopustit se měl v červnu u Lukavce na Litoměřicku znásilnění nezletilé. Před soudem vypovídal francouzsky prostřednictvím tlumočnice.

Podle obžaloby muž 18. června kolem jedné hodiny odpoledne na silnici zezadu uchopil nezletilou, povalil a obtěžoval ji. „Poté jí stáhl oblečení a vykonal na ní nechráněnou soulož,“ uvedla státní zástupkyně Věra Šípalová s tím, že pak dívce navíc odcizil mobil. Tím se kromě krádeže dopustil především zločinu znásilnění, navíc na dítěti, a hrozí mu až deset let vězení.

Muž se k činu před soudem nedoznal. Naopak si stěžoval, že ho sama dívka napadla po vystoupení z vlaku. „Zamával jsem jí. Byl jsem trochu dezorientovaný. Nevěděl jsem, kde jsem, kde najít jídlo,“ vylíčil a dodal, že dívka na jeho žádost reagovala neadekvátně. „Jako bych byl nějaký zloděj,“ dodal A. I. D. s tím, že na něj hodila telefon. „Měl jsem strach,“ uvedl a doplnil, že se jí dotkl jenom v sebeobraně.

Potom prý začala křičet a utíkat. „Běžel jsem za ní, abych jí telefon dal. Myslela si, že chci něco jiného. Telefon si nechtěla vzít a spadla na zem,“ řekl. Pak se podle jeho slov objevili nějací lidé. „Šel jsem jim vysvětlit, co se stalo. Řekl jsem, ať zavoláme policii, oni souhlasili,“ doplnil. „Když policisté přijeli, chtěl jsem jim ukázat své doklady. Ukázal jsem jim i telefon dívky, který jsem měl u sebe,“ uzavřel.

Obžalovaný: Byl jsem v šoku a zapomínám

Na přímý dotaz soudkyně Alexandry Šetkové, jak si vysvětluje, že na těle dívky nalezli jeho tělní tekutiny, obžalovaný neodpověděl. Neví, jestli s ní měl sex a doplnil, že má problémy s pamětí. „Byl jsem v šoku, že na mě zaútočila, a nepamatuji si, co se stalo. Zapomínám hodně věcí,“ dodal s vysvětlením, že v minulosti ho bili do hlavy, a po zkušenostech z náročné cesty do Evropy je traumatizovaný.

Na dotaz obhájce Vlastimila Beránka, jestli si pamatuje provedení sexuálního styku, odpověděl, že ne. „Když budou důkazy, tak se přiznávám. Nevím, jak se to stalo. Když to ale říká ona, je možné, že je to pravda,“ doplnil obžalovaný. Muž byl podle znalce z oboru toxikologie „čistý“. Znalec provedl rozbor moči a krve na alkohol i drogy s negativním výsledkem.

V Německu prý A. I. D. spal na ulici, s azylovými zařízeními měl špatné zkušenosti. „Chtěl jsem odejít do Francie, zažádat tam o azyl, protože umím francouzsky a v Německu jsem měl hodně problémů,“ uvedl s tím, že v ČR se ocitl prakticky omylem, protože byl prý právě na cestě do Francie. K svému původu uvedl, že je občanem Mali, ale narodil se v Lybii. Má mu být 30 let, pořádné doklady k tomu ale nejsou.

Muž vypovídal klidně. „Lidé mi řekli, že v Německu budu mít lepší život,“ vysvětlil svou motivaci odejít z rodného kontinentu. Kolem roku 2015 měl poprvé zkusit dostat se do Evropy přes Středozemní moře, což nevyšlo. „Byl jsem tři dny ve vodě, bál jsem se. Myslel jsem, že umřu,“ řekl. Pak ho prý chytili lybijští bandité, dali ho na čtyři měsíce do vězení. Právě tam ho prý mlátili do hlavy.

Po propuštění zkusil Evropu ještě jednou, tentokrát se mu to podařilo. „Vylodil jsem se na Sicílii. Pak jsem byl několik měsíců v Itálii, kde jsem vydělal na další cestu mytím aut. Pak ve Švýcarsku, kde jsem ztratil tašku s doklady. Potom jsem se dostal na hranici s Německem a zažádal tam o azyl,“ dodal.

Opakované násilí a soudní tresty

Soudkyně Šetková připomněla, že podle údajů z Německa se tam A. I. D. opakovaně dopouštěl násilí na úředních osobách, za což byl také soudně trestán. V lednu 2018 měl poškrábat a kopnout sociálního pracovníka. Pak bil zaměstnance sociálního úřadu. Za to mu hrozilo vyhoštění. „Byl jsem v právu, dali mi špatný termín. Napadli mě a další jako první oni,“ uvedl k incidentům u litoměřického soudu.

Před ním ve čtvrtek vypovídala i psycholožka litoměřické vazební věznice. „Měl strach, byl hodně úzkostlivý,“ uvedla k A. I. D. „Stěžoval si na bolest hlavy i hrudi, které prý má po úraze. Stěžuje si opakovaně i na problémy se zrakem, i že slyší hlasy,“ uvedla s tím, že tyto problémy má podle svých slov nejen ve věznici, ale dlouhodobě. Má zvýšený dohled, jeho stav vyhodnotila psycholožka jako nebezpečný, mohl podle ní vést i k sebepoškození.

Napadenou dívku našla 18. června po poledni parta servisních techniků z nedalekého autoservisu. „Byli jsme na zkušební jízdě, jeli jsme podél chemičky z Lovosic a abychom nebrzdili provoz, odbočili jsme k Lukavci. Po chvíli jsme viděli dívku, jak vybíhá ze škarpy a mává na nás,“ popsal jeden z nich. „Byla špinavá a od krve. Prosila, abychom zastavili. Zeptali jsme se jí, co se děje. Vysvětlovala, že byla znásilněna,“ doplnil další technik.

Muži se jí ptali na pachatele. Ukázala na muže, který asi o 200 metrů dál kráčel na silnici. „Tak jsme popojeli za ním, stáhli okénko, zeptali se ho, jestli s tou slečnou měl sex. Sdělil nám, že ne. Volali jsme ale pro jistotu policii, což jsme mu řekli, a ať počká,“ uvedli svědci. On se šel mezitím projít na poli. Dva z nich za ním potom vyběhli, aby neutekl. Pak už se ozvaly houkačky a Afričana zadrželi policisté.

Dívka, kterou vzali do auta, technikům řekla, že znásilnění muž dovedl až do konce, a chtěla antikoncepci. Pro svědky nebyla událost u Lukavce příliš čitelná. „Ta situace byla pro nás trochu zvláštní. Dívka byla z našeho pohledu příliš klidná. Byla možná trochu zadýchaná. Ale nic hysterického. To jsem čekal, že dívka po znásilnění bude,“ uvedli technici.

Dodali ale, že se nikdy předtím nesetkali bezprostředně po znásilnění s žádnou ženou. Klidný byl podle svědků po události i A. I. D., působil prý jako na procházce. „Jestli to udělal, tak si určitě nebyl vědom toho, že by spáchal nějaký trestný čin,“ zmínil jeden ze servisáků. Obžalovaný měl s výpovědí svědků problém. „Neříkali mi, že jsem znásilnil tu dívku. Říkali jen, že potřebují pomoct a ukazovali na železnici,“ reagoval muž s tím, že jim odvětil, že je tu cizí. Pak prý dostal strach a chtěl sám zavolat policii.

Hlavní líčení s A. I. D. ve čtvrtek 17. října odpoledne pokračovalo neveřejným slyšením záznamu výpovědi poškozené.