Pacienti v Ústeckém kraji si ovšem na uhrazení péče v německých nemocnicích musí ještě počkat. Stvrzením memoranda vznikla komise, která teprve určí, které zákroky budou české pojišťovny svým pacientům hradit.

Uvedl to včera, ve středu 28. srpna, po podpisu memoranda ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Přesný termín platnosti avizované dohody tak zůstává ve hvězdách. „Hovoříme o řádech týdnů, maximálně jednotek měsíců, tak aby se nastavila praxe schvalování úhrad ze strany pojišťoven. Neodkladnou péči můžeme řešit prioritně, odkladnou v druhé fázi,“ sdělil Vojtěch.

Prozatím si tak lidé musí za péči v Německu zaplatit a po návratu do Čech zažádat u pojišťovny o refundaci. Ta jim je vyplacena, ovšem maximálně do výše českých cen.

„V komisi upravíme úhradové podmínky, za kterých bude péče poskytnuta. Je tady česká výše úhrady a německá, to vyřešíme. Domluvíme se s německou stranou na výši úhrad tak, aby pojištěnec nemusel platit žádné horentní doplatky. Chceme zlepšit přeshraniční dostupnost zdravotní péče jako doplněk standardní sítě poskytovatelů, kterou máme na českém území,“ řekl náměstek VZP David Šmehlík. Právě VZP má ve Šluknovském výběžku kolem 50 tisíc klientů.

„Pokud tady máme přeshraniční spolupráci v jiných oblastech, tak proč by nemohla fungovat ve zdravotnictví? Nejsou žádné hranice, nejsou žádné doklady,“ podotkl ministr Vojtěch. Například pojišťovna RBP už ale svým klientům péči v Německu proplácí. Na radnici ve Šluknově si dokonce otevřela své detašované pracoviště.

„Každý náš pojištěnec, který požádá o souhlas s vycestováním, ho obdrží, a může s ním do celého Německa. Vztahuje se jak na lůžkovou, tak ambulantní péči,“ sdělil ředitel pro smluvní vztahy RBP Václav Janalík.

Dohoda by platila i pro turisty

Pokud dohoda nakonec začne reálně platit, nelze ji podle zákona omezit územně. To znamená, že kromě obyvatel Šluknovského výběžku ji mohou využívat němečtí občané i obyvatelé celé ČR. „Pokud bude mít nějaký turista úraz ve Šluknovském výběžku a bude blízko hranic, tak počítáme s tím, že i on bude moci péči využít,“ reagoval ve středu ministr Vojtěch v Dolní Poustevně na Děčínsku, kde se memorandum podepisovalo. Právě tady mají kliniku jen pár minut od hranic v Sebnitzu.

„Když měl někdo potíže, a nemuselo jít vždy o akutní problém, tak jsme ho vždy ošetřili. Financování ještě není úplně dořešeno, ale bude se to řešit s českými zdravotními pojišťovnami. Do konce tohoto roku nejpozději by se to mělo podařit,“ zmínil jednatel kliniky v německém Sebnitzu Patrick Hilbrenner.

Ministr přislíbil, že přeshraniční spolupráci by rád rozšířil i jinde v Ústeckém kraji. Jednat o tom budou i v Karlovarském a Libereckém kraji. Iniciativu vítají i v třítisícových Vejprtech v Krušných Horách. „Už jenom otázka, kam jet, 10 kilometrů po rovině do německého Annabergu, anebo 30 kilometrů z kopce, zatáčkami, šílenou cestou, v zimě mnohdy nesjízdnou, do Kadaně nebo do Chomutova. Navíc v Annabergu pracuje velké množství českých lékařů. Nechci pomlouvat naše zdravotnictví, tak špatné rozhodně není, ale v záchraně života nebo ošetření je snad každý kilometr dobrý,“ prohlásila starostka Vejprt Jitka Gavdunová.

„Naše společné hranice jsou dlouhé 452 kilometrů, vidím tu velký potenciál,“ dodala saská ministryně zdravotnictví Barbara Klepsch, která byla v minulosti starostkou Annabergu. 1. září kandiduje ve volbách do saského zemského sněmu v Drážďanech.