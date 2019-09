Od mládí ho bavilo něco sbírat. Nejprve to byly známky a posléze figurky cínových vojáčků. Těch má Zdeněk Klement z Duchcova tisíce, v Česku nemá v tomto směru konkurenci. Vidět jeho chloubu můžete v nedávno otevřeném muzeu v Duchcově. „V České republice nikdo takto velkou sbírku nemá, na světě nás je jen 10 až 15,“ říká hrdě 57letý Zdeněk Klement.

Sběratelská vášeň ho provází od dětských let. „Od roku 1972 jsem začal sbírat známky a v roce 1984 jsem k tomu přidal ještě vojáčky,“ přiblížil Klement. První vojáček byl z kindervajíčka, momentálně jich má asi deset tisíc. Nejdále si byl pro cínový exponát v Paříži. „Sbírka obsahuje nejen vojáčky, ale i tanky, letadýlka a vojenskou techniku,“ vysvětlil. Za sebou má několik výstav, například ve Sloupu nebo na zámku v Duchcově. Před časem si jeho vojáčci zahráli v americkém filmu.

Nyní můžete jeho unikátní soukromou sbírku vidět na náměstí Republiky v Duchcově v nově vzniklém muzeu. „Mít muzeum se mi podařilo díky mým kamarádům Radku Souškovi, který mi pomohl s vitrínami, Láďovi Hrodkovi, jenž zase přispěl s polepy, a pánům Hofmannovi a Drdovi, kteří mi pomohli s instalací. K vidění tam jsou asi dvě třetiny mé sbírky, zbytek mám doma,“ svěřil se Klement.

O sbírku se musí pravidelně starat. „Čištění provádím minimálně čtyřikrát týdně. Je to pro mě relax,“ uvedl.

Zdeňka Klementa můžete potkat s prachovkou v ruce, ale i s půllitry plnými piva. Je totiž majitelem baru Viktoria. „Člověk by si měl plnit své sny a restaurace byla jedním z nich,“ dodal.

Kromě cínových dělostřelců, husarů a generálů sbírá ještě známky, knížky a obrazy. „Už v roce 1982 jsem si koupil knížku, kterou má pouze 1000 lidí na světě,“ nechal se slyšet.

Muzeum cínových vojáčků najdete na náměstí Republiky a navštívit ho můžete od úterý do neděle od 9.30 do 16 hodin. Vstupné je 50 korun, děti platí 30 korun. „Syn chtěl vojáčky vidět, tak jsme tam vyrazili celá rodina. Bavilo nás to všechny včetně manžela,“ usmála se Jana Prokůpková z Bíliny.