FOTO: Seriál Most! vyrábí legendy, které turista na severu Čech neuvidí

Most - Komediální hit si skutečné město Most upravil. Nadržený Eda by na Hněvíně Ježíše nepotkal.

Až si turista bude chtít užít v Mostě místa, kde se natáčel seriál Most!, může být trochu zklamaný. Je toho dost, co ve městě z obrazovky nenajde. Některé výmysly v komedii matou dokonce i místní obyvatele, kteří podlehli téměř dokumentární autenticitě. Deník proto sestavil Desatero mýtů o Mostu, které seriál s nadsázkou šíří. Leckdo si může myslet, že na mosteckém autodromu se jezdí noční amatérské závody a navíc o peníze. Vždyť hlavní hrdina Luďan tam vyhrál s bratrem Dášou pár tisícovek na splacení dluhu, tak proč to nezkusit? Jenže pozor, skutečnost je jiná. „Provozní doba závodního okruhu končí v šest hodin večer,“ ujistil mluvčí autodromu Jan Foukal. Fikcí jsou i sázky na výhru a organizování soutěží automechaniky. Seriál Most! oživuje cestovní ruch, turisté přijeli za komedií až z Moravy Přečíst článek › Další zádrhel je s poutním místem. Poté, co sexuálně posedlý hospodský Eda absolvoval na doporučení opilého faráře křížovou cestu na mostecký kopec Hněvín, objevily se na sociálních sítích recesistické pozvánky na výstup s Edou, o který projevilo zájem 39 tisíc lidí. Naštěstí do Mostu nepřijeli, protože křížová cesta na Hněvín neexistuje. Dřevěná Boží muka, symbolizující cestu Ježíše na kříž, si filmaři dovezli. „Nebyl jsem si vůbec jist, zda to tam je. Už jsem tam dlouho nebyl,“ smál se ve čtvrti pod Hněvínem senior z Mostu, kterého seriál nachytal na švestkách. Torzo opravdových barokních kaplí bývalé křížové cesty najdou turisté jinde, v ulici Jana Žižky, u které stál klášter. Vybírání věcí na skládce Smyšlenkou je i kšeftování chudiny na volně přístupném obřím smetišti, kam seriálový Čočkin chodí pro vyhozenou elektroniku. V reálu by se tam vůbec nedostal, protože se jedná o úředně dozorovanou skládku komunálního odpadu. Soukromý komplex navíc leží ve špatně dostupné liduprázdné průmyslové krajině uprostřed okresu Most, kam nejezdí MHD, a je oplocený, hlídaný a nepovolaným osobám nepřístupný. FOTO: Luďan ze seriálu MOST! se vrátil. Předal šek Hospicu v Mostě Přečíst článek › Iluzí je i místo, kde Dáša začíná novou kariéru. Autoservis v městské části Velebudice sice funguje, ale ruční myčku si tam udělal štáb. Podobné je to s nočním klubem Citore. Kdo nedával pozor, spojil si ho s Mostem, ale je v Litvínově. Párty by zatrhli Klame i scéna nikým nerušené hlučné romské párty u Luďanovy vilky. Ta přitom stojí v nejklidnější a nejlukrativnější městské části Zahražany, kde se pouliční diskotéky nekonají ve dne a ani za tmy. A kdyby nějaká o půlnoci byla, zasáhla by zalarmovaná policie. „Pochopitelně bychom to řešili a nejen na Zahražanech. Noční klid platí všude stejně,“ řekl mluvčí strážníků Vlastimil Litto. Mostem se také nepotulují party skinů, kteří provokují Chanov. To už je minulost. Proto neplatí i chanovská hláška „to, že sem přijde nějaká pleška řvát, to vyřešíme, toho zmlátíme, pobodáme“. Navíc ji říká komparzista, který je povoláním asistent prevence kriminality. Neexistuje ani restaurace, která vykupuje od lidí zvířecí mazlíčky na maso. Obchodní středisko Rozkvět, kde v seriálu stojí fronta s leguány, hady a morčaty, ale turista najde v centru Mostu. Seriál Most! baví i fotbalisty Baníku. Z Fleišmana je Luďan Přečíst článek › Mylný dojem z Mostu může vyvolat i fakt, že se nezaměstnaný Luďan, vyhozený v 1. díle z obchodního oddělení jedné firmy, uchytil jen u popelářů. Nezaměstnanost v Mostě je naopak rekordně nízká a Luďan by si třeba teď mohl vybírat z 2000 volných míst. Most! není jedinou satirou, která si hraje s místní realitou. V roce 1988 získal režisér Jan Svěrák studentského Oscara za mystifikační dokument Ropáci, kde popsal na znečištěném Mostecku zvláštní druh zvířete, který se živí chemikáliemi z podniků. Této malé Lochnesce tehdy řada diváků uvěřila.

Autor: Martin Vokurka