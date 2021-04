Na takovou zimu, jaká pomalu končí, v největším krušnohorském lyžařském středisku čekali roky. Sněhu tam bude spousta ještě v polovině dubna. Na některých místech i více než metr. Ale bohužel. Areál je stejně jako ostatní od konce prosince zavřený a v této sezoně se pro lyžaře už nerozjede. Kvůli vládním opatřením, nad kterými většina sportovců kroutí hlavou, lanovky jely pouhých devět dní.

Místo tisíců lyžařů a snowboardistů z celých Čech v těchto dnech využívají Klínovec pouze „místní“ skialpinisté. Jednou z nich je bývalá česká snowboardistka a rodačka z nedalekého Ostrova Petra Elsterová. Nyní bydlí ve Vejprtech na Chomutovsku. Na Klínovec vyjela v sobotu s dcerou Emou, spolu si vyšláply jednu z „červených“ sjezdovek – Pařezovku. „Jsme tady skoro každý den. Sněhu hodně, počítám, že minimálně dva týdny ještě na sjezdovkách vydrží,“ řekla tato účastnice zimních olympijských her v Turíně, kde se v v roce 2006 v paralelním obřím slalomu umístila na 23. místě. „Teď závodí dcera. Letos jsme ale kvůli covidu sezonu odpískaly. Aspoň se věnujeme skialpinismu, je to dobré na fyzičku. Klínovec je teď na to ideální, sjezdovky jsou prázdné, ale velkou radost z toho všeho nemáme,“ vysvětlila Petra Elsterová.

Nejvyšší krušnohorský kopec se nachází na pomezí dvou okresů – konce sjezdovek jsou na Chomutovsku, vrchol se tyčí na Karlovarsku. Kvůli vládní uzávěře okresů, která platí do této neděle, Petra Elsterová nechala auto na parkovišti dole u dojezdů sjezdovek.

Lenka Danihelová se skialpinismu věnuje asi deset let. Je z Karlových Varů, v sobotu vyrazila na Klínovec s matkou Lenkou Hlinkovou. Ony naopak, aby neporušily uzávěru okresů, zaparkovaly na vrcholu. Kopec nejprve na lyžích sjely a pak si vyšláply Dámskou. „Normálně se tady chodit nedá, bývá tu moc lyžařů. Takže nám to vyhovuje. Na druhou stranu jsem teď měla lyžovat v Rakousku, takže žádná velká radost,“ popsala Lenka Danihelová.

Andrea Kupková s dětmi přijela v sobotu na Klínovec z Klášterce nad Ohří. Její sedmiletá dcera Kačenka se naučila lyžovat loni, na nynější sezonu se moc těšily. Před uzavírkou si stihly zalyžovat ale jen jednou. „Je to škoda, Kačence lyžování šlo. Nedá se nic dělat, vyrazily jsme alespoň na boby,“ sdělila Andrea Kupková.

Drtivá většina provozoven byla v sobotu odpoledne na Klínovci zavřená. Výjimku tvořily stánky s jídlem a pitím u velkého parkoviště pod hotelem Nástup. Jejich majitelem je Ivo Rychlý. „Lidé uzávěru dodržují, téměř nikdo sem nejezdí, teď sem můžou jen lidi z Chomutovska. Zákazníků je málo. Máme proto otevřeno jen o víkendech,“ vysvětlil. Věří, že více návštěvníků Klínovce a jeho potencionálních zákazníků dorazí v příštím týdnu. „Myslím, že si lidé ještě přijedou zalyžovat. Sněhu je tu spousta, budou toho chtít využít. Vyvážet se budou na kopec auty, tak jak to dělali před uzávěrou okresů, která v neděli končí,“ řekl. Stánky proto nechá od pondělí otevřené denně.

Provozovateli areálu, kde letos sníh definitivně zmizí až na konci jara, nezbývá, než se pomalu připravovat na letní cyklistickou a turistickou sezonu. A věřit, že nynější přísná pandemická opatření, do té doby budou minulostí.