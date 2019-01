Teplicko - První závod letošního ročníku Evropského poháru obřích akrobatů EAC hostil od pátku do neděle Modelpark Suché na Teplicku.

Ve třech kategoriích soutěžilo celkem 31 špičkových modelů letadel z ČR, Slovenska, Německa, Holandska či Itálie.

"Zatímco piloti nejmenších modelú v kategorii Basic si své tři sestavy odlétali již v sobotu, závody ve vyšších kategoriích Intermediate a Unlimited mají jiná pravidla. Každý den začínají vlastní sestavou, druhý let je tajná sestava. Její složení se dozví na poradě před startem a pak musí svůj let a jednotlivé akrobatické prvky sladit s hudbou, která k sestavě hraje. To je opravdový vrchol závodů," vysvětlil startér Svatoslav Hnilica z Hodonína.

ROZPĚTÍ KŘÍDEL PŘES TŘI METRY

Basic hodnotí tři rozhodčí, ostatní kategorie pak pět sudích. "Obří akrobatické modely mají rozpětí křídel 2,3 – 3,2 metru, obvykle jsou s pohonem spalovacími benzinovými motory o objemu 120 – 190 cm3. Hmotnost modelů je omezena na 20 kilo," dodal Hnilica.

Další velkou akci hostí areál nedaleko Modlan hned v sobotu 3. června od 10 do 16 hodin. Jedná se o Velký modelářský letecký den.

"V průběhu dne uvidí diváci předvedení modelů všech kategorií, od větroňů až po pilotáže modelů s tryskovým pohonem. Součástí je i předvedení letecké bitvy z druhé světové války, včetně pyrotechnických efektů. Občerstvení i parkování je zajištěno přímo v areálu Modelparku," pozval za pořadatele Karel Jeřábek.