Vůně jablečné šťávy plní v těchto dnech moštárnu ve Starém Týně na Litoměřicku. Na statku Michala Wagnera funguje druhým rokem. Lidé si tu nechávají vymoštovat jablka do vlastních nádob.

Vůně jablečné šťávy plní v těchto dnech moštárnu ve Starém Týně na Litoměřicku. Na statku Michala Wagnera funguje druhým rokem. | Foto: Deník / Karel Pech

Když jich mají víc, obvykle je chtějí pasterovat do speciálních bagů. Jablka moštař sype v nevelké místnosti s klenutými stropy do vany, pak je omyje hadicí. Omyté plody pak nasype do speciálního lisu, který je rozdrtí. Z drti potom několik válečků vycedí z jablek všechnu šťávu, zbytek drti jde na kompost. Šťávu nechává Wagner odstát v plastovém sudu, aby si sedl kal, potom ji dá do pasterizéru. Letos se mu ale tak jako jiným pěstitelům příliš neurodilo. „Loni jsem udělal 1 200 bagů, letos jich mám asi deset,“ řekl sadař.