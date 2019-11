Jeho zkušený devětatřicetiletý strojvedoucí z depa Děčín ve stanici Bohušovice nad Ohří zablikáním dálkového světla zdraví protijedoucí vlak.

V tu chvíli, zhruba dva kilometry před expresem, stojí ve stanici Nové Kopisty o několik minut zpožděný osobní vlak. Bohumilu Příhodovi, který jej vede, systém hlásí poruchu jištění dveří jednoho z vagonů. Podle předpisů proto vystupuje a jde dveře kontrolovat. V polovině vlaku potkává průvodčího.

„Už je to v pořádku, můžeme jet, řekl mi tenkrát a já jsem se vlastně nikdy nedozvěděl, co bylo příčinou šestiminutového zdržení v zastávce. Když jsem došel na stanoviště, odbrzdil jsem a sahal po jízdní páce. Pak přišla zezadu strašná rána," vzpomněl na poslední okamžiky před nehodou Bohumil Příhoda pro drážní časopis Železničář.

Pět mrtvých, osm těžce zraněných a padesát lehce

Expres nebrzdí. Do osobního vlaku naráží v plné rychlosti. Přeživším a záchranářům se naskýtá děsivý pohled na místo neštěstí. Zdemolovaná lokomotiva, vagony rozeseté okolo tratě. Zmar. Bolest. Křik. Z trosek vytahují pět mrtvých, osm těžce a padesát lehce zraněných.

Konečná bilance byla nakonec ještě horší. Několik dní po nehodě umírá v nemocnici jeden z osmi těžce raněných. Celkem tedy zemřelo šest lidí. Tři z nich byli zaměstnanci drah.

Pamětníci upozorňují, že číslo mohlo být mnohem vyšší. Bylo štěstí, že oba noční vlaky nebyly příliš obsazené. V té době se hroutila Berlínská zeď. Němci z východu k útěku na západ využívali Prahu. Obsazené tak byly především vlaky ve směru metropole Československa.

Konspirační teorie

Po nehodě se mezi lidmi objevilo také několik „alternativních" příčin neštěstí. Jednou z nich měl být i plán StB. Bezpečnost měla záměrně způsobit zpoždění osobního vlaku a následně jej poroucháním dveří zdržet ve stanici Nové Kopisty. Velké železniční neštěstí mělo odvrátit pozornost od rodící se revoluce. Tato verze má však nejednu slabinu. Například stačilo, aby strojvůdce expresu nepřehlédl návěstidlo a k neštěstí by nedošlo, i kdyby zůstal osobní vlak v Kopistech jakkoliv dlouho.

Odstraňovat následky nehody pomáhají hasiči, armáda i okolní podniky. Hlavní trať je na více než 22 hodin uzavřena. Kromě železničních vozidel je poškozeno i trakční vedení, zabezpečení a kolejový svršek. Zcela zničena je lokomotiva a šest vagonů.



Bezprostředně po nehodě je testováno zabezpečovací zařízení. Je vyhodnoceno jako plně funkční. Hned jak to situace dovoluje, jsou na testy odtaženy zbývající nezdemolované vagony expresu. Brzdný systém odborníci shledávají taktéž jako funkční.



Za příčinu tragické nehody je vyšetřovateli nakonec určena nepozornost strojvedoucího. Ten v mlze zřejmě přehlédl návěstidlo za Bohušovicemi nad Ohří, které mu říkalo: „Stůj". Podle dostupných zdrojů byla i přes mlhu viditelnost znamení na návěstidle 80 – 100 metrů.

Deník o události hovořil s několika zaměstnanci drah. Jejich stanoviska byla v podstatě totožná: „V současné době by k takovéto nehodě nemohlo dojít. Nejenže se strojvůdci musí v pravidelných intervalech hlásit a potvrzovat svoji bdělost, ale především už máme zařízení, které nám umožňuje zastavit jakýkoliv vlak na dálku. Výpravčí sleduje jízdu každého vlaku na svém pracovišti. Ve chvíli, kdy vidí, že souprava projede návěstidlo stůj, zmáčkne dvě tlačítka a vlak bezpečně zastaví. Je to ochrana právě proti případům, kdy by strojvůdce přehlédl návěstidlo, měl zdravotní komplikace a podobně."