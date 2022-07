Šestým dnem bojují hasiči v okolí Hřenska s lesním požárem, jaký Česko ještě nepoznalo. I přes veškerou snahu stále hoří na obou stranách hranice na přibližně 1500 hektarech. Hasiči se na místech, kde se utkávají s ohněm, pravidelně střídají. Jednou z jednotek, která hasí velký požár od prvního dne od neděle je ta z Krásné Lípy. „Dneska v noci to bylo hodně špatné na Mezné a cestou do Hřenska, tam se vysílaly dvě jednotky. Byl tu i společný zásah s Němci,“ popisuje při chvilce oddychu na parkovišti na Mezní Louce velitel krásnolipských hasičů Václav Danita. Ten byl za posledních šest dní doma sotva pár hodin, stejně jako jeho kolegové z jeho jednotky.

Nasazení ve Hřensku zatím zvládají krásnolipští hasiči s vypětím všech sil. Například včera měli s velením domluvené, že je povolají až v pátek 29. července ráno. Vážnost večerní situace si vyžádala přehodnotit plány a museli přijet už ve čtvrtek večer, po pár hodinách odpočinku. „Doufali jsme, že budeme alespoň jeden den doma, abychom se normálně vyspali. Bohužel to bylo jinak. Dneska čekáme, že pojedeme na noc domů a ráno zase zpátky,“ popsal nejbližší plány velitel krásnolipských hasičů.

ONLINE: Požár v Českém Švýcarsku stále zuří, pomáhá na 700 hasičů

O hasiče se starají nejen HZS, ale také záchranáři nebo dobrovolníci. Ti jim vozí jídlo i pití. Solidarita je tak obrovská, že bylo nutné zastavit příjem pomoci. „Je toho mraky. Rozhodně netrpíme hlady, žízní už vůbec ne,“ přidává se Antonín Švihořík z Rybniště s tím, že jim rozdali například i oční kapky. Ty jsou velkou pomocí pro oči, hasiči se totiž prakticky neustále pohybují v silně zakouřeném prostředí.

Ve čtvrtek večer dorazila na pomoc další speciální technika. Kromě vodních děl německé policie, která jsou schopna dostříknout na jednu stranu až 65 metrů a na druhou 50 a mají zásobu 10 tisíc litrů, přijely i stroje záchranného útvaru Titan a Triton. Do Titanu se vejde neuvěřitelných 21 tisíc litrů a jsou určené právě na zásahy při lesních požárech. „Je určený především pro zásahy v nebezpečných situacích, při kterých hrozí větší požár nebo i výbuch,“ popisuje Tritona Miloslav Karlíček ze Záchranného útvaru. Do auta se vejdou 2000 litrů vody, kabina výdrží výbuch šesti kilotun a je hermeticky uzavřená. Tento vůz, jehož tři kousky slouží v Česku, patří k tomu nejmodernějšímu, co mají čeští hasiči k dispozici. „Řidič musí být zkušený a mít odhad, protože viditelnost z něj je trochu horší. Ale samozřejmě se do něj dávají řidiči, kteří již mají něco za sebou,“ doplnil Karlíček.