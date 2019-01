Úštěk – Václav Cílek letos v létě při zahajování keramické výstavy na faře popasoval město Úštěk, když pronesl něco v tomto smyslu: „Stačí se projít městem, posadit se, dát si dvě sklenky dobrého vína, přimhouřit oči a náhle se ocitnete třeba v Toskánsku."

PRVNÍ CESTA při exkurzi vedla do městských sklepení. Velký dojem na studenty udělalo podzemí bývalého pivovaru. | Foto: Deník/Václav Sedlák

Znalec a milovník přírodních krás nebyl dalek pravdy. Sídlo s nejmenší městskou památkovou rezervací v republice skutečně patří mezi její nejkrásnější města. Mohlo by být však ještě atraktivnější.



Radnice se už od loňského roku snaží připravit nový strategický plán rozvoje města do roku 2025, který by zahrnoval i revitalizaci jeho historického jádra. K přípravě vyzvala spoluobčany v anketě a pozvala je na dvě veřejná setkání. Vzešlých dobrých nápadů a připomínek využije k tvorbě tohoto plánu.



Od středy do pátku pobývala v Úštěku dvacetičlenná skupina pedagogů a studentů Fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec. Město si vybrali k přípravě seminární práce. Dva dny měli na seznámení s městem, jednak z prezentací a jednak z konkrétní prohlídky celého Úštěka, historického jádra, jeho obytných zón, nově nabytého areálu bývalého závodu Elite, ale i okolí s jezerem Chmelař. Hostitelé jim promítli upoutávku zaměřenou na jednu z nejúspěšnějších letních doprovodných akcí Přepadení jezera Chmelař piráty.



„Víme, že Úštěk je městem s cennými historickými památkami, ale že má i spoustu místních částí, které volají rovněž po revitalizaci. Získali jsme mnoho námětů. Každý student se zaměří na jednu oblast a z jednotlivých prací vytvoříme celek, který nabídneme jako podklad městu. Může mu posloužit k přípravě strategického plánu rozvoje, nebo k řešení určité problematiky. Už zítra starostu seznámíme s konkrétními cíli naší práce," vysvětloval architekt Petr Janoš.



Studenti, profesoři a docenti byli z některých prostor doslova uchváceni. Stačilo nahlédnout do hlubokých, velmi zachovalých sklepení pod bývalým pivovarem. Náměty jim poskytl i záměr radnice revitalizovat postupně na 60 historických obytných domů v centru města. „Budeme rádi, když nám pomůžete zlepšit vzhled města. Věřím, že se nám tak zvýší i turistická návštěvnost," uvedl Pavel Kundrát, starosta Úštěka.



O tom, že nešlo o pouhou exkurzi studentů, hovoří příklady z minulosti, kdy Fakulta umění a architektury TU Liberec pomohla i větším městům, než je Úštěk, v přípravě konkrétních akcí či plánů. Před několika lety mezi ně patřila i Roudnice.