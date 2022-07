„Je to speciálně připravené pro Bezděz,“ popsal Apem ze skupiny Tartus. Ta výstup secvičila společně s ústeckými Pány z Johnsdorfu. „Je to scénka, která se tu mohla udát,“ řekl Apem o vystoupení. Hlavním cílem ale prý bylo pobavit lidi, když už sem „vyfuněli“ strmý kopec.

Tartus letos slaví sedm let od založení. Na Bezdězu v létě vystupuje jeden až dva víkendy už několik let. Ale nejen tam. „Přes sezonu máme vystoupení každých 14 dní, možná i každý týden,“ bilancovala Veronika Hyblerová ze skupiny.

Šermíři z České Lípy vystupují hlavně doma na hradu Lipý, a to i při nočních prohlídkách. Ale byli vidět i u zámku ve Zruči nad Sázavou, pravidelně jezdí do Roudnice nad Labem. Letos pořádali i bitvu v Odolené Vodě u Prahy a v srpnu zavítají na úštěcký jarmark.

Skupina má devět aktivních členů. „Trénujeme v tělocvičně jedné základní školy minimálně jednou za týden, někdy i celý víkend,“ popsala Hyblerová.

Když je hezky, cvičí se venku u někoho na chatě nebo na zahradě. „Standardně je rozcvičení, pohyb se zbraní i bez zbraně, obrana, útok i jednotlivé souboje,“ vylíčil Apem. 42letý Českolipák ukázal, že má i bez zbraně a štítu na sobě navíc kolem 25 až 30 kilogramů. Zbroj si ale bojovníci nemuseli nahoru tahat, kastelán aktivoval nákladní lanovku.

Zakládající členové Tartusu šermují až 30 let, Apem až od roku 2015. „Byl jsem vždycky příznivcem tohoto období. Působí na mě romantickým dojmem. Ohánět se mečem byl vždycky sen každého malého kluka. Skoro na stará kolena jsem si ho splnil,“ usmál se muž.

V řadách bojovníků nechyběla ani žena. 15letá Zdenka Prošková je ze skupiny Páni z Johnsdorfu. K ústeckým šermířům chodí už 6 let. Dívka potvrdila, že mezi jejími vrstevníky nejde zrovna o typický koníček. Při trénincích se už několikrát zranila, naštěstí nikdy ne příliš vážně.

Klíčová je fyzička

Šermíři na BezdězuZdroj: Deník/Jaroslav BalvínZdenka to měla na Bezdězu trochu lehčí než Apem. Na sobě měla v odění kolem osmi až deseti kilogramů. Ale dobrou fyzičku mít musí. „Náročné je už jen mávat s ne úplně lehkým mečem nad hlavou během vystoupení, kde máme každý několik soubojů,“ popsala Zdenka, pro kterou měli starší členové jen slova chvály. „Je šikovná, má talent. Mladé to musí bavit, musejí to chtít dělat. Pak je to jen o nich,“ řekla Hyblerová.

Mladším členům Pánů z Johnsdorfu, většinou studentům, pomáhá radami i starší výzbrojí seniorní člen skupiny, kterému říkají Václav. Podle Václava řada mladých těžký trénink nevydrží. O šermu mívají naivní představy z Anime nebo LARPu. Myslí si někdy, že už za půl roku budou vystupovat na hradě. „Šerm je ale hlavně o drilu,“ upozornil Václav.

Zanedbat průpravu nemusí skončit jen škrábanci. Výzbroj, která bojovníky také chrání, si šermíři nechávají dělat u několika speciálních firem, obvykle na míru. „Není to levná záležitost. A po zdražení materiálů bude ještě nákladnější,“ vypočítala Hyblerová s tím, že výbava může jednoho šermíře vyjít i na několik desítek tisíc korun.

I proto šermíři na Bezdězu vybírali do přilby dobrovolné příspěvky od lidí, kteří vystoupením přihlíželi. Tartus i Páni z Johnsdorfu, ale i další šermířské skupiny na Bezdězu zpestřují prohlídky v letní sezoně prakticky každý víkend. Podobná vystoupení pomáhají zvyšovat návštěvnost. Mají o ně zájem hlavně rodiny s dětmi.

„Slýchám, že se o tom lidé baví. Že přišli kvůli tomu, nebo se ptají u pokladny, kde uvidí šermíře,“ potvrdil zájem kastelán hradu Kamil Seidl. Lidé na Bezdězu uvidí na konci července i šermíře ze skupiny Askalon z Ústí.