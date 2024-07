Proč se hospodář rozhodl k tak razantnímu činu, připomínajícím trochu plakáty s vypsanými odměnami na dopadení zloduchů v americkém westernu? „Nemůžu být s kolegy na všech polích pořád. Nejdřív jsem to řešil přes známé, pak jsem se to rozhodl dát i na Facebook,“ odpovídá Voldřich. A jaké má ohlasy? „Zatím jsem žádné avízo nedostal, je to moc čerstvé. Ale třeba to zloděje odradí. A je pozitivní, že lidé v diskuzi hejtují, že by se to dělat nemělo,“ dodává Voldřich.

Voldřich má na osmdesáti hektarech polí mrkev, brambory a cibuli. Často je pěstuje přímo u silnice. S krádežemi se setkává podobně jako další farmáři v regionu čím dál častěji. „Došla mi s tím trpělivost. Loňský rok byl na krádeže extrémní. Lidé si sbírají, co hrdlo ráčí,“ popisuje Voldřich. Ten přitom své výpěstky nabízí u stánku za dvacku za kilo. Kradou především starší lidé, kteří ještě pamatují národní hospodářství. Můžou být z okolí, ale také tudy jen projíždět, třeba jako parta zahraničních dělníků v dodávce.

close info Zdroj: Deník/Karel Pech zoom_in Soukromí zemědělec z Hoštky na Litoměřicku se brání proti polním krádežím zveřejňováním osob, které mu kradou úrodu na poli.

Do rozmachu polního pychu v posledních letech nejspíš promluvila krize, kdy podražila i zelenina. Voldřich si ale stěžuje také na neomalenost zlodějů. „Kolikrát se se mnou hádají, smějí se mi do obličeje. Říkají, že si vezmou jen trošičku, a diví se, že ani to nemůžou. Dal jsem ceduli „soukromý pozemek“ a „chemicky ošetřeno“, kam to šlo, ale to je pro ně asi ještě víc jako červený hadr na býka. Tím spíš tam jdou krást,“ doplňuje své zkušenosti zemědělec.

Loni Zdeněk Voldřich zažíval na rodinných polích krádeže snad každý den. „Volali jsme často policii. Rozdali nějaké pokuty, ale nakonec ještě i nás popotahovali na přestupkové komisi. Stalo se to tak, že jsme načapali dvě paní, jak nám do pytlů sbírají mrkev, a zahodili jim klíče od auta do pole. No a ony si stěžovaly,“ dodává Voldřich.

Voldřich u Hoštky hospodaří 13 let, navazuje na rodinnou tradici. Výpěstky dodává do velkoskladů v Praze, kde si je rozebírají překupnící převážně do restaurací nebo na farmářské trhy. Karotku a cibuli dodává také do marketů. Zlodějna není jediný nešvar, s kterým se zemědělec setkává. Pole někdy podupou děti, projede jím někdo na motorce. Jednou se na ně jela projet i skupina lidí na čtyřkolce, způsobili škodu za 20 tisíc. Jindy mu vybrali bubny z mobilního zavlažovače, to měl škodu 100 tisíc.

