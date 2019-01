Desítky otevřených pasivních domů po celé České republice a sdílní majitelé, kteří nabízejí široké veřejnosti možnost přijít se osobně přesvědčit, jak se v takových domech žije.

Dny pasivních domů jsou mezinárodní akcí, kterou před jedenácti lety odstartoval Passivhaus Institut z německého Darmstadtu. | Foto: Centrum pasivního domu

To je 11. ročník mezinárodních Dnů otevřených pasivních domů, které se letos budou konat 7. - 9. listopadu 2014. Přihlašování do akce je již v plném proudu. Máte-li zájem, ještě se můžete zapojit a ukázat, jaký je skutečný život v pasivním domě.

Dny pasivních domů jsou mezinárodní akcí, kterou před jedenácti lety odstartoval Passivhaus Institut z německého Darmstadtu. Dnes jsou do ní zapojeny stovky pasivních domů po celém světě od Nového Zélandu až po severní Ameriku.

Základní filozofie akce zůstává ve všech zemích stejná vysvětlit desetitisícům zvědavých návštěvníků fungování pasivních domů na základě konkrétních zkušeností a neformálním způsobem jim ukázat, jak se v energeticky úsporných domech vlastně žije. V České republice se do této akce rok do roku zapojuje čím dál tím více pasivních domů. Loni to bylo rekordních 75.

Dny otevřených pasivních domů

„Kolem pasivních domů stále koluje v Česku mnoho dohadů. Údajně se v nich nedají otevřít okna, jsou přeplněné moderními technologiemi, je v nich špatný vzduch a mnoho dalšího. Tak to samozřejmě není. Pokud chcete napomoci veřejnosti, aby na vlastní oči poznala, co je nesmysl a co ne, přihlaste svůj pasivních dům do Dnů otevřených pasivních domů," zve Jan Bárta, ředitel Centra pasivního domu, které v České republice tuto mezinárodní akci zastřešuje.

Do akce Dnů otevřených pasivních domů se mohou zapojit jak postavené domy, tak ty, které jsou těsně před dokončením. Může jít o rodinné domy, ale také domy bytové, školy, školky, administrativní a různá vzdělávací střediska. Jedinou podmínkou je, aby se jednalo o budovy prokazatelně postavené v pasivním standardu, a ochota majitele (případně architekta či projektanta) alespoň pár hodin se věnovat případným zvídavým návštěvníkům.

Nutnost stavět budovy s nízkou spotřebou energie je dlouhodobým trendem v celé Evropské unii. Díky nové energetické legislativě a dotačnímu programu Nová zelená úsporám se zájem o energeticky vysoce šetrnou architekturu prudce zvedá i v České republice.

Chcete přihlásit svůj dům?

Vyplňte jednoduchý formulář, a to nejpozději do 30. září 2014. V případě jakýchkoli problémů pište na jan.morkes@pasivnidomy.cz.



Všechny zúčastněné domy musí být zaregistrovány v Databázi pasivních domů na stránkách Centra pasivního domu, aby je zde mohli návštěvníci dohledat.



Pokud zde váš dům ještě není, můžete jej jednoduše doplnit stačí se registrovat a přidat pasivní dům. Při registraci bude zapotřebí doplnit technické údaje o domě. Vezměte si proto k ruce svého projektanta, anebo jiného odborníka.



Více se dozvíte na: www.pasivnidomy.cz