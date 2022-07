Pavel s Jitkou zrovna nasedali do auta, namířeno měli do Teplic. Chtěli se tam podívat na zámek, zastavit se v lázeňské části města, a pokud nebude velké vedro, vystoupat k hradu na Doubravku. Do teplického okresu přijel pár mladých lidí z východních Čech. Přechodné bydliště cestovatelská dvojice našla na pár dnů v Eurocampu na Barboře. Právě ten slouží mnohým jako středobod pro rekreaci u vody a výlety v Ústeckém kraji.