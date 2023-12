V řadě skiareálů Krušných hor leží už teď kolem třiceti centimetrů přírodního sněhu a další padá. Proto chtějí využít příznivého počasí a některé rozjedou vleky už tuto sobotu 2. prosince. Jedná se o ústeckou Telnici a teplický Bouřňák. Další se chtějí přidat následující víkend. Deset až patnáct kilometrů bílé stopy o víkendu nabídne Horský areál Lesná na pomezí Chomutovska a Mostecka.

Lyžování na Klínovci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Ski areál Telnice, který v plné sezóně rozjíždí lanovku a šest lyžařských vleků, o víkendu začne opatrně. Spustí zatím jen dětský vlek. „Pojedeme za mírné symbolické ceny,“ předeslal vedoucí střediska Ivan Soukup. Za plné jízdné se bude jezdit, jakmile se otevře celý areál. „Když nám bude přáno, bude to příští víkend nebo ten následující. Záleží na počasí,“ doplnil. Jízdné se pro letošní sezónu nemění, dospělý si celodenní lyžování užije za 800 korun.

Větší komfort středisko nabídne díky investici, kterou ocení zvláště méně zkušení lyžaři. „Poměrně dost jsme investovali do kompletní elektroinstalace se zabezpečením. Díky tomu se změní ovládání vleků na Cvičné louce, které se budou rozjíždět pomaleji a plynule,“ vyzdvihl.

Polovinu areálu v sobotu 2. prosince otevírá teplický Bouřňák, kde si zatím vystačí s přírodním sněhem. Otevřené budou sjezdovky Slalomák, Údolíčko a cvičná louka Mikeska. K využití bude i půjčovna a servis lyží. „Zatím nedokážeme říct, kdy bude areál otevřený celý. Uvidíme, jak se budou vyvíjet teploty,“ uvedl ředitel Sportclubu Bouřňák Jaroslav Andres. „Pokud počasí vydrží, začneme zasněžovat,“ dodal. Podle jeho ujištění i na Bouřňáků zůstávají loňské ceny.

Sport areál Klíny na Mostecku se o tomto víkendu chystá otevřít jen Mammut Bar. Rozjezd Pomy, kterou areál technicky zasněžuje, plánuje na pátek 8. prosince. Následně se s výrobou sněhu přesune také na sjezdovky Kotva a Centrální.

Otevření páteřních sjezdovek přislíbilo na pátek 8. prosince také nejvýše položené středisko Krušných hor Skiareál Klínovec. V provozu budou lanovka a sjezdovka Dámská, Pařezovka a CineStar Expres a možná se k nim přidá i Pařezovka.

V první dny nové lyžařské sezony má platit snížené vstupné. Dospělý může celý den lyžovat za 790 korun a dítě za 470. Lyžaři mají do poloviny prosince možnost využít slevu pro nákup sezonního skipasu.

Skiareál ale nechystá žádné zdražování ani v hlavní sezoně. „Jsme na to docela pyšní,“ potvrdil jednatel a majitel Petr Zeman. „Vůbec nezvedáme ceny, ačkoli to pro nás není vůbec jednoduché. Zvyšujeme platy a mluví se o tom, že poroste cena za elektřinu," doplnil.

Ani v letošním roce se investice na Klínovci nezastavily. Do úprav a údržby šlo kolem 11 milionů korun. Vyrostla za ně nová výstupní stanice lanové dráhy CineStar Express a peníze plynuly i do rekonstrukce převodů lanové dráhy, oprav potrubí zasněžování či automatizace čerpací stanice.

Zasněžování spustil také Ski areál Alšovka v Měděnci na Chomutovsku, termín otevření ale zatím neohlásil. Pochlubil se ovšem řadou novinek. „V létě jsme provedli dost změn na vylepšení v celém areálu, abychom ne jen udrželi, ale snad i pozvedli kvalitu našich služeb,“ pochlubil se na svých facebookových stránkách.

„Například byl instalován výkonnější kompresor pro rozvod vzduchu, zbudovali jsme plovoucí sání v retenční nádrži, ale také došlo k výměně potrubí v čerpací stanici. Dále jsme pořídili další sněžný kanon a tyč. Největší novinkou však bude nová hračka a to rolba PistenBully 400,“ vyjmenoval provozovatel. O starou rolbu totiž areál přišel a oprava by převýšila jeho současnou hodnotu, proto město Klášterec nad Ohří pořídilo zcela nový stroj. Nový bude i občerstvovací stánek u pokladny.

První bílá stopa

Nadcházející víkend si můžou užít běžkaři, pokud se vydají do Horského areálu Lesná. „Připravíme nějaké tratě, i když to bude taková provizorní verze. Budeme se snažit udělat deset až patnáct kilometrů,“ přislíbil šéf areálu Antonín Herzán. V maximální míře připravuje bílou stopu v délce okolo 40 kilometrů, to ale zatím neumožňuje počasí ani stále ještě probíhající lovy. „Musíme respektovat nájemce honiteb, takže povedeme stopu podle toho, kam nás pustí,“ vysvětlil.

Dobré i špatné zprávy má pro běžkaře také Ski areál Klíny. Na Mračném vrchu, kde jsou pozemky města Mostu se sice těží dřevo, takže není možné zprovoznit oranžový, zelený a hnědý okruh. „Přesto se pokusíme v pátek 1. prosince odpoledne upravit alespoň žlutý okruh, trasu směr Klínská brána a modrý okruh okolo Jelení hlavy,“ informoval provozovatel.

