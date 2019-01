Loučná pod Klínovcem - Z Klínovce zní povzbudivé zprávy. Po několika dnech, kdy musel být skiareál kvůli tajícímu sněhu uzavřen, opět otevírá.

Opět se daří zasněžovat a zásoba sněhu se zlepšuje každou hodinu. | Foto: Skiareál Klínovec

V provozu jsou lanovky CineStar Express a Dámská, kterými se lyžaři dostanou na upravené a vysněžené sjezdovky Dámská a Pařezovka.

Metr technického sněhu

„Zasněžování šlo nádherně, takže na sjezdovkách leží hromady sněhu, které stačíme do rána rozhrnout," informoval v pondělí mluvčí Adam Svačina. Lyžaři se tak mohou těšit na takřka metrovou vrstvu technického sněhu. Do pátku je nastaven speciální ceník, podle kterého dospělý zaplatí 490 Kč za celodenní lyžování a dítě od 7 do 16 let 390 Kč.

Otevřené budou také dětské lyžařské parky u paty Dámské a Jáchymovské sjezdovky. Malé děti se tam mohou učit lyžovat v zábavném prostředí za dopomoci rodičů či instruktorů. Nahoru je namísto vleku vyvezou posuvné pásy.

O víkendu by měla být zprovozněna také lanovka Prima Express.

Počasí může vše změnit

Lanovka by ale měla sloužit jen jako dopravní, protože Jáchymovská sjezdovka ještě nebude připravena pro lyžování.

„Lanovka bude obsluhovat karlovarskou stranu Klínovce, kterou se lyžaři dostanou na severní, již otevřené sjezdovky. Ušetří tak sedmnáct kilometrů jízdy autem v horském terénu," doporučuje Adam Svačina.

„Ještě ale budeme na webových stránkách potvrzovat, zda k otevření lanovky Prima Express o víkendu skutečně dojde," upozornil. Počasí může předpoklady změnit, jak se už víckrát ukázalo.