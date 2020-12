Zdroj: Miroslav NebeskýTvrdý direkt na nejcitlivější místo dostal trh s knihami s uzavřením jejich prodejen. Výnosy za listopad a prosinec běžně dokážou dostat řadu autorů, nakladatelů a knihkupců z červených čísel. Teď jeden ze dvou nejziskovějších měsíců úplně vypadl.

Řady novinek vychrlených ještě v říjnu se na pultech ani neohřály. V čerstvě otevřených knihkupectvích teď často dostaly přednost nejčerstvější tituly. Situace se dotkla i Josefa Formánka. Obchody 22. října zavřely, jen co je zavezli jeho novou Knihou o tichu. Bestselleristu z Ústecka, kterého psaní živí, ale četní příznivci podrželi. A zatím nejosobnější autorův román už skoro vykoupili přes e-shopy.

O efektu zavření knihkupectví lidé z branže dodnes pochybují. Srovnání měli na očích. „Za třicet let, co podnikám v knižním oboru, jsem nikdy v knihkupectví neviděl takový nával lidí, jaký jsem zažil minulý týden ve výdejně Alza v Holešovicích,“ upozornil v minulých dnech Martin Vopěnka, předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

Svaz sice tlačil na vládu, aby dala prodejnám knih výjimku, ale lobby nakonec nebyla dost silná. Knihy se během posledního lockdownu mohly prodávat on-line, ale mělo to mouchy. „Část nakladatelů sice měla svůj e-shop, ale valnou část produkce měli v komisním prodeji v zavřených knihkupectvích a skladech po celé republice,“ zmínila ředitelka svazu Marcela Turečková.

Nejpostiženějším segmentem jsou novinky. Od října do prosince mají i ve větších knihkupectvích běžně co dělat, aby je zvládli vystavit zákazníkům na oči všechny. „Na pultu je pořád stejně místa, ale knihkupci na něj teď musí dát celou produkci za měsíc a půl,“ připomněla Turečková. Nejočekávanější tuzemské i zahraniční novinky včetně Formánkovy Knihy o tichu vyšly 15. října během marketingové akce nakladatelů a knihkupců, Velkého knižního čtvrtku. Od 22. října šlo už podzimní bestsellery koupit jen přes e-shopy. Knihy se také dál prodávaly ve velkých supermarketech s potravinami a dalším zbožím. A většina velkých řetězců s vlastním e-shopem měla během uzávěry výdejní okénka pro lidi, kteří si u nich předtím koupili knihu on-line. „Zájem byl,“ řekli u Dobrovského v Teplicích.

Bez okénka se muselo obejít ústecké Knihkupectví pod věží, jež nemá vlastní e-shop. „Novinek je obrovské množství, nejsme nafukovací,“ řekl knihkupec Ladislav Řeřicha. Ještě těsně před čtvrtečním otevřením řešil, kam s všemi novými tituly. Včetně toho Formánkova. „Už mohl být pryč,“ povzdechl si nad jeho Knihou o tichu Řeřicha, který se s autorem zná. Knihkupectví se uzavřela po pouhých pár dnech, co je Formánkovou knihou o jeho nejbližších, životních pádech i vzletech distributor zavezl. „Chvilku mi to bylo líto. Ale kdo jsem, abych si bral z osudu jen dobré a odmítal to špatné? Asi to tak mělo být, přijal jsem to jako fakt,“ popsal teď své říjnové pocity spisovatel.

Mezi 16 hity podzimní sezony byl i další díl Aristokratky kastelána Evžena Bočka, nová kniha popularizátora vědy Václava Cílka nebo cestopis z Izreale a Palestiny od Jakuba Szántó.

Poslední kusy

Nejčerstvější soubor jeho čtivých příběhů z celého světa o lásce a víře se ostatně prodával skvěle po internetu. Distributor má na skladě jen posledních pár kusů. Před dotiskem zbývá doprodat hlavně ty zbylé ve skladech řetězců a v knihkupectvích. Formánek oceňuje, že i ti z jeho příznivců, kteří si ho běžně kupují v kamenné prodejně, se dokázali adaptovat na situaci. A objednávali přes e-shopy. Že se kniha čte, má autor „na talíři“ možná víc, než stíhá. „Mám denně třeba sedm mailů ve schránce a dvacet zpráv v Messengeru, že ta kniha čtenáře vzala. Je to milé a na vše se snažím aspoň pár větami laskavě odpovídat, i když mi to zabere docela dost času,“ zmínil Formánek.

Jakou sekeru zatne podzimní uzávěra knižnímu trhu a především knihkupcům, je v tuto chvíli otázka. Experti zatím nedokážou odhadnout, jestli vznikne odložená spotřeba a lidé knihy za říjen a listopad dokoupí v prosinci. Do karet fyzické návštěvě knihkupectví – a tím i jejich podpoře – hraje, že e-shopy a jejich dopravci už přestávají stíhat. A není jisté, jestli teď knihy objednané on-line dojdou do svátků. Také Formánek k Vánocům rád dává blízkým knížky. Přes e-shopy zatím nenakupoval. „Jako správný muž se chystám do knihkupectví často až na poslední chvíli,“ usmál se.

Knihkupci se museli s čtvrtečním otevřením těžce rozhodovat, které novinky vystavit zákazníkům na oči. K nejočekávanějším bestsellerům končícího roku patřila Kniha o tichu Josefa Formánka. Vyšla během Velkého knižního čtvrtku jen krátce před uzavřením maloobchodu vládou 22. října.