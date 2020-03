Pozitivní test na koronavirus Litoměřičance vyšel v pátek 6. března večer na infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Podobně jako v předchozích potvrzených případech nákazy v kraji z Děčína šlo také o lyžařku, která se vrátila z Itálie po jarních prázdninách. Ty měli lidé na Děčínsku a Litoměřicku shodně v týdnu od 24. února do 1. března.

Žena podle hygieniků byla v oblasti Itálie, která tehdy ještě nebyla hodnocena jako riziková. Po návratu z dovolené měla vysoké teploty a kvůli nim nešla do práce. Hygieničky v Litoměřicích teď dohledávají lidi, s nimiž přišla do kontaktu. Dostat by měli karaténu a vyšetří je také na koronavirus.

Litoměřičanka, u níž se nákaza už potvrdila, má jen lehké potíže, proto zůstala v domácí karanténě.