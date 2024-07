Nemusíte ale mít obavy, krásný exemplář labského ekosystému rozhodně na pekáči neskončí. „Byl to pro mne skutečně nezapomenutelný životní zážitek. Vrátil jsem ho ale tam, kam patří. Zpátky do vody,“ řekl šťastný příznivec rybolovu.

Sumec přitom mezi rybáři podle mluvčího rybářského svazu Jana Skalského získává na popularitě. Hodně jich přitom vyznává filozofii „chyť a pusť“. Zároveň patří k nejtajemnějším a nejvíce mýty opředeným vodním živočichům v českých končinách. „Ať to jsou hospodské povídačky, legendy o obrech mezi nimi, albínech a tak dále,“ líčil.

close info Zdroj: Se souhlasem Jana Bryndy zoom_in Jan Brynda z Podlusk se svým 190 centimetrů dlouhým úlovkem, labským sumcem.

Navzdory povídačkám o tom, že v nějaké vodní nádrži jeden takový legendární sumec žije, a všechny ryby vylovil, se po vypuštění většinou ukázalo, že to opravdu byly jen povídačky. „Prostě tam žádný nebyl. Na druhou stranu je hodně užitečný, jelikož tlumí populaci nepůvodních druhů, třeba invazivního hlaváče. Sám je přitom schopný seberegulace za pomoci určitého kanibalismu, loví i vlastní druh. Máme jich jen tolik, kolik se jich na daném místě dokáže uživit,“ řekl mluvčí Skalský.

Labe patří co do populace sumců mezi nejvýznamnější vodní toky a plochy v republice. „Samozřejmě, těch opravdu velkých zase tolik není,“ poznamenal Skalský, přičemž ani nedoporučil si takový úlovek ponechat. „Na pekáč bych ho nedával, je strašně tučný. Rybáři většinou taky nemají rádi, když to někdo udělá,“ dodal.

