Na základě šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů soudí příslušníka chomutovské policie. Měl se snažit zamést případ. Údajně ze strachu

Soud, soudce - Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

„Ženská, nedělejte to. My máme všichni rodinu a proti němu nikdo nepůjde.“ Po těchto slovech měla Chomutovanka upravit svou výpověď, která se týkala násilného chování jejího expřítele s pověstí bosse, drogového dealera a agresora, aby to vypadalo, že mu jen „upadla na ruku“. Před chomutovským okresním soudem se ve středu zpovídal 37letý policista Karel R. Podle obžaloby spáchal přečin pravomoci úřední osoby a přečin nadržování, jelikož napomáhal pachateli trestného činu uniknout stíhání.