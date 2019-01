Křtu medvídků se ujmou herci z pohádky Z pekla štěstí

Skupice u Postoloprt - Dva medvídci, pohádková Markýtka i její princ. To je sestava, kterou určitě stojí za to vidět pohromadě! Příležitost budou mít všichni, kdo v neděli 13. dubna dorazí na Velikonoce na statku do Skupic u Postoloprt. Ve 12.30 hodin se tu uskuteční křest medvědích dvojčat chovatele Jaroslava Kani.

Chovatelka Radka Šarkanyová s jedním z medvídků, jejichž křest je připraven v rámci programu Velikonoc na statku. | Foto: Lenka Pihrtová

Není divu, že jejich kmotry budou herci Michaela Kuklová a Miroslav Šimůnek, kteří se před kamerou sešli ve známé pohádce režiséra Zdeňka Trošky Z pekla štěstí. Vždyť mláďata medvěda karpatského jsou sourozenci medvědů, s nimiž Václav Chaloupek natáčí večerníčky, a dvojčata rovněž čeká hvězdná kariéra. Jaroslav Kaňa a jeho partnerka Radka Šarkanyová totiž cvičí zvířata pro film a reklamu. O medvíďata projevila zájem zahraniční produkce, která s nimi chce natáčet časosběrný dokument. Medvídky chovají doma Chovatelé z Veletic na Žatecku si rodiče roztomilých medvídků, samce Bleska a samici Utu, před lety přivezli z Rumunska. Medvíďata měla jejich matka u sebe měsíc, ovšem pak jí je museli chovatelé odebrat. Podle Jaroslava Kani hrozilo, že přijdou o život. Uta totiž své potomky nosila ke mříži, která 250 kilového otce od nich oddělovala, aby se jimi pochlubila. A ve volné přírodě se stává, že je samec zabije. Proto teď medvídky chovají doma. Vraťme se k chystané slávě. „Po křtu Michaela Kuklová a Miroslav Šimůnek ještě zůstanou ve Skupicích na autogramiádu a focení s návštěvníky. Medvíďata pak budou na statku k vidění přibližně do půl třetí," informuje Pavla Šnauerová za pořadatele. Velikonoce na statku Čtyřdenní Velikonoce na statku, jež pořádají občanské sdružení Stopy, společnost Hydroclar, s.r.o. a Základní umělecká škola Louny, potrvají ve Skupicích od soboty 12. do úterý 15. dubna. A neozdobí je jen medvíďata, ale děti budou mít možnost pohladit si i mnoho jiných zvířátek. Spatří zde koně, ovce, kozy, králíky, slepice či husy zkrátka všechna zvířata, s nimiž si život na vesnickém statku spojujeme.

Autor: Ivo Chrástecký