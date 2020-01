/FOTO/ Steroidy? Ty u naturálních kulturistů nehledejte. Spoléhají jen na sebe.

Miloslav Hűbner z Duchcova se věnuje naturální kulturistice. V kategorii nad 50 let získal několik ocenění. | Foto: rchiv Miloslav Hűbner

Miloslav Hübner z Duchcova na Teplicku se už více než deset let věnuje soutěžní kulturistice. Cvičení naprosto propadl a slaví i úspěchy. V kategorii nad 50 let získal několik ocenění. „Čím jsem starším, tím je to pro mě všechno těžší. Ale stále mě to baví,“ usmál se 60letý kulturista, který pracuje na městském úřadě. Dříve vedl duchcovskou městskou policii.