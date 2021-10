Skupinka tří kluků se proplétá lesním porostem. Podlézají větve, prolézají houštím. Ale nebloudí. Jdou najisto. Pomáhá jim totiž GPS navigační přístroj, se kterým se školáci chvíli předtím učili pracovat. Po chvilce najdou kluci poklad, každý si odnáší pytlík sladkostí. Umí už také bezpečně rozdělat oheň, poskytnout první pomoc nebo pracovat s mapou. Hrou a zábavně se tři dny děti z otvické školy učily, jak zvládat krizové situace a přežít v přírodě.

„Paráda. Nejvíc mě bavilo hledání pokladu s pomocí GPS navigačního přístroje, ale také házení granátu a střelba ze vzduchovky,“ byl nadšený Matyáš Sajvera. „Vázání uzlů a střílení,“ přitakal Sam Sas. „Mě nejvíce bavilo rozdělávání ohně, mapy, a taky hledání pokladu s přístrojem. Dozvěděli jsme se taky co dělat, když se ztratíme. Možná se nám to bude někdy hodit,“ přidal se k nim Adam Beránek.

Třídenní projekt probíhal v Základní škole Nelumbo Otvice, spolupořádala jej Záchranná brigáda kynologů Ústeckého kraje. „První den byly děti na lezecké stěně, kde měly kurz s instruktorem. Další den jsme se věnovali právě krizovým situacím a různým užitečným dovednostem. Třetí den pak děti viděly ukázku práce záchranářských psů, ukázku sebeobrany, přijeli také policisté,“ představila projekt Mladý sportovec Petra Svobodová, vedoucí Záchranné brigády kynologů Ústeckého kraje.

„Střílím každý rok na táboře. Ale stejně trochu potřebuji pomoct,“ hlásí desetiletá slečna na stanovišti, kde se děti učily bezpečně zacházet se vzduchovkou. Žáci otvické školy házeli také granátem, hádali zvířata a rostliny. Zábavnou formou se pak seznámili také s vybavením záchranářů – kynologů a učili se správně používat GPS navigační přístroj. „Je to hodně zajímavé. Šli jsme podle toho hledat poklad, zkoušeli jsme si i vysílačku,“ hodnotil stanoviště Radek Schwarz.

O kus dál se děti seznamovaly s rozděláváním ohně, zkusily si jej založit i pomocí křesadla. „Jsou to zajímavé věci, může se nám to hodit. Nebo i to, jak dělat masáž srdce a jak pomoct lidem, když je jim špatně,“ říkal u stanoviště první pomoci Pavel Halaš. „Je to dobrý. Učili jsme se s mapou i co dělat, když se třeba ztratíme. Když se třeba někdy ztratíme v přírodě, budeme vědět, jak dál,“ dodal Tomáš Tranžík.

„Projekt Mladý sportovec má za cíl naučit děti zvládat krizové situace a naučit je, jak v případě potřeby bezpečně přežít. Má rozvíjet sportovní, technické i branné dovednosti dětí. Kurz je zaměřený na orientaci v terénu, přežití v přírodě, práci s GPS navigačním přístrojem, zvládání ohně i vody a zvládnutí základní první pomoci,“ přiblížila Petra Svobodová.

„Super, moc nás to baví,“ zhodnotil kurz Sam Sas. Přidali se k němu i další žáci ze Základní školy Nelumbo Otvice, třídenní program si užili. „Paráda, jsou to zajímavé věci,“ přidal se také Adam Beránek.