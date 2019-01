Severní Čechy - „Odmalička jsem odnášela to, že mé oblečení bylo vždy zděděné po starších sourozencích," napsala v přihlašovacím e-mailu do Proměn s Deníkem pětadvacetiletá Lenka Potůčková z Kadaně, která je nejmladší ze čtyř sourozenců.

„O pleť ani vlasy moc dbát neumím, proto je věčně nosím stažené. No, vlastně i proto, že mi za ně prcek moc rád tahá… a tak vlastně i teď, v dospělosti kdy mám manžela a rodinu zjišťuji, že se stále hledám," přiznává maminka ročního Jarouška.

Život jako telenovela

Se svým mužem Járou se seznámila na základní škole. Ona byla v šesté třídě, on v deváté.

„Oba navzájem jsme pro sebe první lásky. Za tu dobu jsme si prožili hezké časy i ty horší, komplikované, tak jak to bývá. Ale ve všech těžkých obdobích stál partner při mně. Přátelé mi říkali, že máme život jako telenovelu," tvrdí Lenka, pátá z proměněných dam v soutěži, kterou již počtvrté uspořádaly severočeské Deníky ve spolupráci s kosmetickým a kadeřnickým Studiem Jana Burdová v Teplicích.

Letos v srpnu se Lenka s Járou vzali. „Na můj první svátek Dne matek mě požádal o ruku. V naší koupelně si klekl, navlékl mi prstýnek a zeptal se, zda si ho vezmu," usmívá se při vzpomínce na důležitou životní událost.

Co ji k přihlášení do Proměn vedlo? „Chtěla jsem si užít čas jen a jen pro sebe. Jsem non-stop zaměstnaná svým synem, potřebovala jsem být chvíli jinde, mít něco jen pro sebe, odpočinout si. Navíc vypadám už od svých patnácti let stejně. Přála jsem si být jiná, pro sebe i svého manžela."

Lenka Potůčková má velmi ráda hudbu. Dříve, když měla více času, hrála jsem na flétnu, klavír i kytaru. Její oblíbenou knihou je 50 odstínů šedi. „Manžel mi říká proč to čteš pak ode mě očekáváš, že budu stejný jako v té knize," líčí jeho pobavený komentář k bestselleru britské autorky E. L. Jamesové.

Lenka je teď maminkou „na plný úvazek", ale chce si dodělat školu. Po mateřské dovolené by se ráda vrátila do školství, jak sama říká. Jejím největším přáním je druhé miminko, což se jí možná právě teď splní…

Kde hledaly inspiraci?

„Lenka je typická mladá maminka, která miluje své dítě tak, že zapomíná na sebe sama. Jsem ráda, že se nám povedlo změnit styl „Dlouhé vlasy do culíku". Jak? Kadeřnice Tereza nejprve zesvětlila barvu vlasů na velmi trendy hnědo-skořicový odstín. Zkrátila délku tak, aby vlasy dostaly co nejvíce objemu.Nakonec se odvážila ostříhat ofinu, čímž zvýraznila Lenčinu osobnost. Monika nalíčila Lenku úžasnou novou jarní kolekcí Armani a stylistka Linda našla pro Lenku krásné kousky oblečení, které lze mezi sebou zkombinovat na den i na večer. Kosmetička Adéla zjemnila pleť speciálním ošetřením pro citlivou pokožku a ukázala Lence, jak se líčit i doma, aby to nezabralo více než pět minut času," přibližuje autorka projektu Jana Burdová podstatu Lenčiny proměny i to, kde k ní společně hledaly inspiraci.

„Děkuji, že jsem mohla prožít proměnu, bylo to něco úžasného! Všechno to pro mě byl obrovský zážitek. Dnes vím, že vypadat pěkně není nemožné. A že každá z nás maminek si pro sebe každý den může najít pár minut, abychom se cítily jako hezké ženy," ví už Lenka Potůčková.

„Je moc dobře, že se Lenka odvážila pro změnu stylu. Totiž vzít si partnera, který je její první láskou a navíc i ona jeho to už opravdu vyžaduje trochu úsilí, aby jeden druhému nezevšedněl," dodává Jana Burdová.