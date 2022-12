V jednom z libereckých paneláků policisté odhalili výrobce drog, od kterého je stopy dovedly až k organizované skupině. V minulých dnech zadrželi čtyři lidi. Vrchní komisař následně obvinil sedmatřicetiletého hlavního podezřelého a jeho o šest let mladší společnici ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což jim v případě uznání viny může hrozit trest odnětí svobody v rozmezí od 10 do 18 let. Další dva ze skupiny, sedmatřicetiletý a šestatřicetiletý muž, jsou na návrh komisaře ve vazební věznici. Hrozí jim trest odnětí svobody od 2 do 10 let, respektive od 1 do 5 let.