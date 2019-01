Severní Čechy /ROZHOVOR/ - Jaké jsou nejčastější zimní úrazy na horrách? Používají lyžaři ochranné přilby? Na tyto a další otázky se redaktorka Deníku zeptala Petra Hakla, který pracuje jako terénní záchranář Horské služby v Harrachově.

Záchranář Petr Hakl | Foto: Archiv Petra Hakla

Jaké jsou nejčastější zimní úrazy na horách?

Většinou to jsou úrazy dolních končetin, poranění kolena či bérce, ale i horních končetin, ramena nebo zápěstí. Zranění se totiž pojí se specifickými sportovními aktivitami. Při lyžování či jízdě na snowboardu se nejčastěji setkáváme s poraněním klíční kosti či otřesy mozku.

Používají lyžaři svědomitě ochranné přilby? Je to ošetřeno zákonem?

Legislativa na to, bohužel, ještě není, ale lyžaři si už začínají uvědomovat, že jízda bez helmy je opravdu nebezpečná a že může mít tragické následky. Oproti loňskému roku je zde vidět narůstající trend v jejich používání.

Co by svědci nehody měli jako první udělat, když uvidí zraněného na sjezdovce nebo na horách?

Lidé ani netuší, jaké jsou hlavní zásady správné a neodkladné první pomoci. Nevědí, jak se mají zachovat. Pokud tedy vidíte zraněného přímo na sjezdovce či na běžecké trati, tak byste se nejprve měli pokusit zjistit, co dotyčnému je. Často jsou zranění schopní mluvit a dokážou celou situaci popsat. Měli byste také označit místo, kde k události došlo, např. zabodnutými a zkříženými lyžemi, ale někdy je místo tak zmrzlé, že se do země zapíchnout nedají. Jedna osoba by měla u zraněného vždy zůstat, zatímco další by nás měla zavolat, pokud je signál, nebo vyhledat místo s vysílačkou či se vydat přímo k nám. Důležité je u zraněného vždy počkat a při našem příjezdu nám dávat signál.

Často však hrají roli i sekundy a svědek nehody nemusí být vždy připravený. Za jak dlouho jste schopni k místu dojet?

Samozřejmě záleží na tom, jak daleko od nás jste. Ale průměrně jsme schopni přijet do tří až pěti minut. Děláme pro to maximum. Postiženému může hrozit podchlazení, lidé sebou totiž náhradní oblečení a ani ohřívací pytlíky běžně nenosí. Než se vydáte na turu nebo na běžky do neznámého terénu doporučuji vám před cestou nabít telefon. Je dobré si do chytrého telefonu stáhnout aplikaci Horská služba nebo Záchranka, skrze kterou nás můžete snadno kontaktovat. Ta druhá funguje také ve městě, takže kdykoliv se něco stane, lze si díky ní zavolat pomoc.