/FOTO/ Tradiční expozice se v Litoměřicích chystá na velikonoční svátky, na výstavišti proběhne od středy 5. dubna do neděle 9. dubna. Kromě velkého množství prodejců nabídne také kulturu a řadu workshopů.

Jarní Tržnice Zahrady Čech v Litoměřicích. | Foto: Deník/Karel Pech

Vše pro zahrádkáře, domácnost, chalupáře a kutily nabídne tradičně jarní Tržnice Zahrady Čech. Přípravy jsou v plném proudu, letos proběhne už 35. ročník. V nabídce bude také sváteční velikonoční dekorace. Návštěvníci se ale kromě nákupů a sbírání inspirace budou také bavit, potěší například Kamila Nývltová, Tereza Mátlová nebo Heidi Janků. Lidé si také vyrobí velikonoční dekoraci v dílničkách.

Jarní Tržnice Zahrady Čech proběhne na litoměřickém výstavišti od středy 5. dubna do neděle 9. dubna. Zájem ze strany vystavovatelů je opět obrovský. „Dokonce máme řadu nových vystavovatelů, kteří se nám hlásí,“ uvedla ředitelka pořádajících Městských kulturních zařízení Litoměřice Michaela Mokrá.

Letos bude oblíbená výstava v době velikonočních svátků. Návštěvníci si tak budou moci koupit dekorace do bytů, domků i na své zahrádky. Také hlavní expozice v pavilonu A bude inspirována jarem a Velikonocemi.

Tržnice opět nabídne široký sortiment zboží. Ať už pro zahrádku, nebo pro kutily, chatu či domácnost. V nabídce budou jistě také květiny, cibuloviny, sadba, ale také nářadí, technika nebo zahradní nábytek a dekorace. „Bez ohledu na to, jestli jsou velikonoční svátky, tak my pevně věříme, že návštěvníci dorazí, a užijí si velikonoční svátky právě u nás. Budou mít možnost nakoupit si řadu jarních dekorací, sazeniček, květin, prostě všeho, co na zahrádku patří,“ řekla Michaela Mokrá.

Už nyní běží předprodej vstupenek za zvýhodněnou cenu. Otevřeno bude každý den od 9 do 17 hodin.Chystá se také bohatý doprovodný program. Například pobaví Heidi Janků, Kamila Nývltová nebo Tereza Mátlová. Provázet jím bude moderátor Zdeněk Lukesle.

V pátek 7. dubna od 13 hodin proběhne slavností zahájení letošní výstavní sezony v Litoměřicích, následně návštěvníky pobaví Karel Kahovec a Kamila Nývltová. Připraveny jsou také soutěže na téma zahradničení.

V sobotu 8. dubna oslaví své 70. narozeniny Vinšovanka, ve 13 hodin zazpívá Tereza Mátlová. Heidi Janků vystoupí v neděli 9. dubna.

Novinkou budou workshopy a dílničky, které budou probíhat každý den na jiné téma. Děti i dospělí budou tvořit velikonoční dekorace, věnce, vázat květiny, pracovat s proutím, účastníci seminářů se naučí něco o dřevě nebo o cibulovinách. Výrobky si pak lidé budou moci odnést domů.