Osm let vězení kvůli třem stovkám. Takový trest nadělil teplický soud v minulých dnech 35letému muži z Teplic, který v lednu přepadl s nožem v ruce prodavačku v pekařství v Duchcovské ulici. Na výši trestu se záporně podepsala nevalná minulost dotyčného recidivisty. Jeho případ dostal na stůl soudce Miroslav Čapek. Co mu lupič řekl v soudní síni? Z místa přepadení navíc hned neutekl domu, ale udělal něco překvapivého.

35 letý Tepličan loupil takto už potřetí, navíc si pro peníze přišel měsíc poté, co ho za předchozí delikty propustili z výkonu trestu. Muž se proti výši trestu odvolal.

Případ u teplického soudu řešil senát v čele s Miroslavem Čapkem, který po výslechu lupiče i svědkyně neměl o výši trestu pochybnosti. „Prodavačce vyhrožoval 25 centimetrů dlouhým nožem. Z pokladny ukradl peníze. Tím spáchal zvlášť závažný zločin loupeže,“ okomentoval soudce svůj rozsudek. Také státní zástupkyně v návrhu trestu rovněž poukazovala na mužovu recidivu, kromě dalších krádeží především na předchozí podobná ozbrojená přepadení.

„Byl to zkrat. Mrzí mě to, především ve vztahu k prodavačce, kterou jsem vylekal. Už to nikdy neudělám,“ tvrdil u soudu obžalovaný, který se dva dny po přepadení šel sám přihlásit na policii. Jako důvod, proč to udělal, zmínil hlad a žízeň. Proto také s ukradenými třemi stovkami přešel hned do sousední večerky, kde si rychle nakoupil. Pak odešel pryč. Vzápětí do přepadeného pekařství přijela policie, kterou prodavačka zavolala z mobilního telefonu.

Na projevenou lítost a sebeudání sázela při návrhu potrestání lupiče v závěrečné řeči jeho obhájkyně. Platné to ale před senátem příliš nebylo. Přepadení prodavačku hodně vyděsilo. Ozbrojenému pachateli se snažila bránit slovy, že má doma dítě, ať jí tedy neubližuje.

Podle obžaloby lupič ženu nezranil. „Já bych jí nic neudělal. Nikomu, nikdy,“ zaznělo z úst 35letého recidivisty v soudní síni. Osmiletý trest si dotyčný má odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Ze soudní síně ho eskorta odvedla rovnou za mříže. Jeho odvoláním proti výši trestu se bude zabývat krajský soud.

Popsaný případ není v letošním roce jedinou ozbrojenou loupeží. Poměrně čerstvý je případ z 10. května, kdy 29letý muž přepadl seniorku přímo na chodníku na Lázeňském náměstí v Teplicích.

„Pachatel přistoupil v odpoledních hodinách zezadu k seniorce a pod pohrůžkou použití nože po ní chtěl peněženku. Žena, která uviděla po ulici Rooseveltova přijíždět autobus, začala volat o pomoc. Lupič utekl s prázdnou,“ popsal přepadení teplický policejní mluvčí Daniel Vítek. Strážci zákona muže dopadli. Nyní je ve vazbě, kde čeká na soud, který mu vyměří trest. I v tomto případě šlo vzhledem ke způsobu přepadení o závažný trestný čin.

V letošním roce se v teplickém okrese stalo už 16 různých loupeží, což je po Mostě a Chomutovu třetí nejvyšší počet v rámci Ústeckého kraje. V loňském roce kriminalisté vyšetřovali na Teplicku téměř 50 případů, což rovněž patřilo k maximům v kraji.