Je těsně před posledním dubnovým víkendem. Podle předpovědi počasí má být teplo, v neděli i slunečno. Víkend bude navíc prodloužený také o první květnový den, kdy je státní svátek. Lidé tedy nejspíš vyrazí ven na kola a cestu podél Labe si bude řada z nich chtít zpestřit přejezdem řeky. Deník zjišťoval, které přívozy na Litoměřicku a Ústecku vyjedou.

Turisté vyhlíželi minulý víkend marně přívoz Nučnice-Nučničky. Byla vellká voda. | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Lodičku pendlující mezi Nučničkami a Nučnicemi už minulý víkend marně vyhlíželi lidé, kteří si houfně vyrazili po cyklostezce od Litoměřic. Byl vysoký průtok. Přitom už Travčice loď zkraje dubna nasadily. V průběhu měsíce ji ale kvůli prvnímu povodňovému stupni na Labi zase uložily na souš. „Uvidíme, jestli ji dáme na vodu v sobotu dopoledne. Není to stoprocentní,“ řekl Deníku ve čtvrtek 27. dubna starosta Pavel Štros.

Kvůli vysokému vodnímu stavu se ještě každopádně nebude činit převozník Tomáš Zedníček, který pendluje mezi Velkým Březnem a Povrly. S lodičkou tu jezdí do 260 centimetrů na ústeckém vodočtu. Ve čtvrtek ráno byl ale stav hladiny stále na 330 centimetrech. A modelová předpověď Českého hydrometeorologického ústavu nevěstila, že by do pondělí mohl klesnout pod 300 centimetrů.

Neuvěřitelné. Bezdomovci obtěžovali v Ústí lidi, jeden nadýchal 5,2 promile!

Vysoká voda komplikovala v dubnu provoz vodního pendlu mezi Lovosicemi a Píšťany. „Voda se zvedla natolik, že se nám potopily přechodové lávky a nedalo se vystoupit ani nastoupit. Ale teď už je to dobré,“ řekl k aktuálnímu stavu převozník Vlastimil Walter. Jeho loď Tramín jezdí od lovosického Zámečku do Píšťan každý den od 8 do 20 hodin každou půlhodinu. Když je nával, tak i častěji.

Pokud se nestane něco neplánovaného, skoro stoprocentně jistá je také už zítra cesta oblíbeným přívozem mezi Velkými a Malými Žernoseky. „Klesla nám voda, převozník to zkoušel v úterý, a v pohodě přes řeku přejel,“ potvrdil starosta Malých Žernosek Petr Liška. Přívoz bude jezdit od pátku 28. dubna do pondělí 1. května od 9 do 19 hodin. Intervaly jízd jsou každou 30. a 60. minutu v hodině.