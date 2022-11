Jessinka nechodila, používala vozík. Fyzioterapie jí ale pomohla a začala chodit. Podobně Dášenka. Po autonehodě vůbec nevypadala dobře. I ona nakonec odešla po svých. Oběma pejskům pomohly masáže a další terapie. Stále více mazlíčků se dostává do péče psích fyzioterapeutů, kteří jim dokážou pomoci, ulevit. Lidé také dopřávají svým čtyřnohým kamarádům relaxační nebo preventivní péči. „Psi to vlastně mají jako lidé. Také mají potíže, bolí je záda, za krkem, nohy, mají bolesti ve svalech. A my jim pomáháme komplexně,“ říká Tomáš Mandát ze žateckého Studia Anabell.

Vždyť je to jen pes. Nač masáže a fyzioterapii? Vždyť je to zbytečné. Dříve také psi nic takového neměli a žili spokojeně. Jak často se setkáváte s tímto názorem?

Setkávám se s tím stále, v podstatě každý den. Bohužel. Snažíme se přitom pořád dělat osvětu a fyzioterapie psům prokazatelně pomáhá. Když od nás pejsci odchází, je jim lépe. Pomáháme hlavně po úrazech, operacích, při pohybových potížích, to je 90 procent naší činnosti, spolupracujeme s veterináři, chodí k nám ale pejsci i na preventivní, relaxační masáže, míří k nám dost i sporťáci, například ti, co dělají agility. Psům se po terapii uleví, pookřejí. Je to vidět. Když odchází, jsou veselí, často jsou velmi rychle znát výsledky. Prostě jim to udělá dobře.

Zkuste přesvědčit, že to zbytečné není.

Určitě díky fyzioterapii dochází ke zkvalitnění jejich života. Psi to vlastně mají jako lidé. Také mají potíže, bolí je záda, za krkem, nohy, mají bolesti ve svalech. A my jim pomáháme komplexně. I lidé mají občas potíže, s kterými třeba ještě nejdou za doktorem, nejsou tak vážné, ale jsou nepříjemné. A psi to mají stejně. Je jim to nepříjemné, bolí je to, trápí. A masáží nebo dalšími metodami jim umíme pomoci, je jim viditelně lépe. Hodně je to vidět třeba u starších pejsků. I u psů je psychika provázaná s fyzickým stavem. Když se jim uleví na těle, uleví se jim i na duši.

Buďme konkrétní. Řekněte mi příběh některých vašich pacientů.

Třeba fenka po autonehodě, Dášenka. Trápila se, nevypadala dobře, vlastně nechodila, přinesli ji tenkrát v náručí. Starší manželé tehdy přišli za námi, protože se její stav nezlepšoval. Byli poctiví, vše dodržovali a rychle se začal její stav výrazně zlepšovat. Chodili na masáže, zapojily se další techniky. Z potíží se dostala. Nebo další fenka, byla po operaci vyhřezlé ploténky, používala už k pohybu vozíček. Po rehabilitaci se zlepšila a chodila pak bez vozíčku. Hodně k nám chodí s poškozenými vazy, s problémy s kyčlemi. Další třeba Jessinka, byla ochrnutá, používala vozík, také se nám ji podařilo rozchodit.

Máte také psa?

Dva.

Chodí na masáže?

Jednu dobu hodně. Pak chvilku to bylo podle hesla kovářova kobyla chodí bosa. Ale vrátil jsem se k tomu, vyhradil jsem si na to čas. A teď pravidelně chodí na udržovací masáž.

Čím vším se zabýváte?

Komplexní fyzioterapií. Masáže, rozhýbání, fyzikální metody. Máme tu laserovou terapii, magnetoterapii, aromaterapii, máme také vlastní CBD olej, s tím máme dobré zkušenosti. Kromě úrazů, pohybových potíží a preventivních terapií děláme také přípravu na sport, na výstavy.

Máte studio v Žatci, jezdíte do Prahy. Odkud všude máte zákazníky?

Zrovna před pár dny jsem tu měl paní z Liberce. Takže opravdu z hodně širokého okolí, většinou na doporučení. Jezdí za námi i z Karlových Varů, Prahy nebo Ústí nad Labem.

Bál jste se ve své praxi někdy? Třeba pokousání?

Víc než kousnout mě pacient nemůže (směje se). Nebojím se. Člověk už má zkušenosti, ví, který pes bude třeba problémový, přizpůsobíme se tomu. Už vím, jak na to.

Kdy jste byl naposledy kousnutý?

Asi před třemi lety (směje se). Je to opravdu výjimečné. Občas se stane, když se najede na nějaké hodně nepříjemné místo, že se ožene. Ale dokážeme pomoci i pejskům, kteří jsou hodně neklidní, zapojíme aromaterapii, aby se uvolnili, a podobně. Většina to má jako lidi. Užívají si to a třeba i usnou.

Proč pejska vzít preventivně na masáž nebo na jinou terapii?

Udělat mu dobře (směje se). A hlavně aby nenastal nějaký větší problém, který se může časem rozvinout třeba z neřešeného svalového napětí. Děláme vždy psům základní prohlídku, lidé mohou přijít, i když si nejsou jistí, mají obavy, aby pes neměl nějaké potíže. Masáže hodně pomáhají při pohybových problémech, po úrazech, ale právě také v tom, aby se nějaký problém později nerozvinul.

Chodí lidé i proto, že chtějí svým mazlíčkům dopřát jakýsi wellness?

Určitě. Chodí pořád častěji. Je to taková prevence. Máme i dárkový poukaz, lidé to dávají i jako dárek známým, příbuzným.

Na kolik přijde taková psí masáž?

Je to srovnatelné s cenou masáží pro lidi. My máme například za hodinu sazbu 800 korun. Za hodinu intenzivní péče.

Jak jste se vlastně stal psím masérem? Nestačí si asi říct: Budu masérem.

Mám na to vzdělání, musíte projít určitou certifikací. A vzdělávám se v tom oboru vlastně pořád.

A co domácí psí maséři? Setkáváte se s tím?

Ano a v případě, že to člověk neumí, varujeme před tím. Lidé by se měli ptát, jakou má masér kvalifikaci. Chápu, že lidé dnes koukají na peníze, ale ať se zeptají, ověří si. Může to pak mít následky na pejskovi, bohužel.

Takové to, dvakrát se kouknu na YouTube, jak se to dělá, a jsem masér?

Ano. Ale není to úplně legrace, neodborným zacházením můžete pejskovi ublížit. Není to, že ho náhodně promačkáte a je hotovo. Procházíme řadou kurzů, neustále se vzděláváme, masáž musí být prováděna odborně, dodržovat přesně techniky a postupy, jinak můžete psovi naopak potíže, a i vážné, způsobit. Certifikovaní fyzioterapeuti spolupracují s veterináři a je tam zaručena nějaká odbornost.

Pracujete jenom se psy?

Začal jsem také s fyzioterapií koní (směje se). Pomáhali jsme například koníkovi ze zámku v Krásném Dvoře. Tam se primárně používá laserová terapie. Také jsme tu měli kočky, králíčka, dělali jsme býka, v útulku jsme ho dávali dohromady.

Starají se lidé nyní o své mazlíčky více než v minulosti?

Určitě. Chodí stále více, opravdu se starají, zajímají. Je to dobře. Dopřávají jim péči, ptají se i na doplňky a podobně.