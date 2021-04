První Lužickohorský rychlík, který bude provozovat společnost KŽC, vyjede z Prahy v neděli 18. dubna ráno, krátce před půl jednou dorazí do Krásné Lípy a ve 13.09 bude ve své konečné stanici v Mikulášovicích. „Naši hasiči přichystají prvnímu vlaku vodní bránu, na místě budou i zástupci Ústeckého a Libereckého kraje, které zavedení nového spojení podpořily,“ uvedl starosta Krásné Lípy a předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska Jan Kolář.

Podle něj nový rychlík navazuje na Dráhu národního parku, která spojuje České i Saské Švýcarsko s Děčínem a nabízí snadné napojení i na Liberec. To se od neděle rozšiřuje i o Prahu. „Pro nás je to šance, že vlak přiveze do regionu další návštěvníky, kteří nebudou muset využívat individuální dopravu. Ta je čím dál větším problémem. Pomůže také zachovat a oživit trať přes Panský do Mikulášovic,“ nastínil očekávání od rychlíku Kolář.

V budoucnu pak budou na Šluknovsku usilovat o to, aby Lužickohorský rychlík jezdil i v pátek, aby turisté z Prahy mohli v regionu strávit celý víkend.

Vlak poprvé v historii propojí Prahu s Máchovým jezerem, Českolipskem, Lužickými horami a Českým Švýcarskem. Souprava urazí celkem 202 kilometrů, které zvládne za 4 hodiny a 21 minut. „Nový rychlík propojí tyto tradiční rekreační destinace. Umožní přepravu značného množství kol a ve voze bude řazen barový vůz,“ popsal Bohumil Augusta ze společnosti KŽC. Klasická souprava s lokomotivou a historickými vagony bude jezdit o víkendech po celou turistickou sezónu až do konce října.

Právě turisté z metropole by měli být převážně těmi, kdo budou nový Lužickohorský rychlík využívat. „Největší zásluhu na spuštění má Klub železničních cestovatelů v čele s panem Augustou. Já jsem měl představu o podobném spojení několik let. On tuto představu zhmotnil a loni začal provozovat vlak z Prahy na Bezděz, který letos prodloužil až k nám,“ vysvětlil Jiří Rak z obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, který se dlouhodobě zabývá destinačním managementem.

Pro Šluknovsko nejde o první přímé spojení s Prahou. Před několika desítkami let jezdily z Rumburku přes Děčín do metropole přímé rychlíky. Spojení tehdy nemělo dlouhého trvání. Pro západní část výběžku v čele s Mikulášovicemi se ale v neděli bude jednat o dopravní premiéru. Doposud byla z této části regionu cesta do Prahy bez přestupu nemožná. „Za první republiky jezdil rychlík z Rumburka do Prahy přes Mladou Boleslav, tedy po stejné trati, po jaké bude jezdit Lužickohorský rychlík. Je pikantní, že po této trati byly v určitou dobu vedené vlaky z Berlína do Vídně, což mělo být rychlejší než spojení přes Prahu,“ přiblížil část železniční historie Šluknovska Jiří Rak.