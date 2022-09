„Trucky, to je největší tahák. Jezdíme na ně ob rok, když máme volno,“ svěřil se u brány autodromu 49letý Roman z Plzně, který dorazil v sobotu odpoledne s manželkou a synem. Na 1. ročníku sice nebyl, ale patří k pamětníkům, protože zažil závody ještě koncem 90. let. Celou dobu, kromě ubytování, trávil jen na diváckém svahu. Na prohlídku Mostu a okolí podle něj nikdy nebyl čas. „Vždycky to byl jenom autodrom, žádné výlety nebo památky,“ dodal fanoušek, který s rodinou postavil stan v areálu softbalového hřiště Na Ovčíně, kde opět vznikl dočasný kemp. Aniž to Roman věděl, podpořil mostecké sportovce, protože výtěžek z ubytování půjde na činnost či vybavení softbalového klubu, jehož mužský A tým hraje nejvyšší soutěž. Jen pro představu, softbalová pálka pro elitní hráče stojí kolem deseti tisíc korun, ale stejně jako špičková hokejka se občas zlomí.

Oproti nedávnému šampionátu superbiků táboří u oploceného hřiště jiná sorta lidí. Zatímco příznivci motorek v červenci rozbalili stany, fandové trucků dorazili hlavně s přívěsy a karavany.

„Teď máme třikrát víc ubytovaných než loni po covidu,“ řekl Jaroslav Němec ze softbalového klubu SC Most Painbusters a jeho bývalý hráč. Při loňském závodu platila při cestování v EU ještě hygienická omezení, takže při 29. ročníku stoupla v kempu návštěvnost z tuzemska, ale nyní opět drtivě převažují Němci. Pár ubytovaných v sobotu chvíli sledovalo extraligový zápas mezi softbalisty Mostu a jihočeských Ledenic, který výjimečně připadl na motoristický víkend. Většina fanoušků tahačů odjede z kempu v neděli, ostatní až v pondělí.

Vrchol sezony je tady! Trucky burácí na autodromu už třicet let

Na autodrom ale chodí i místní, kteří to mají ze sídlišť blízko. „Jsou to nejlepší závody z celé sezony,“ uvedla 47letá Marie z Mostu, kterou už jako dítě vodil na tahače tatínek. Mostečanka si nepamatuje, zda byla úplně na prvním závodu, ale devadesátky na autodromu zažila. „Tehdy to nebyl takový rachot,“ poznamenala. Ráda vzpomíná, jak v areálu chodili od stánku ke stánku a dostávali podepsané plakáty a různé propagační materiály, třeba klíčenky nebo náramky na ruce. „Teď nedostanete nic. Musíte se třeba zveřejnit někde na Instagramu, abyste měli možnost výhry, a do toho já nejdu,“ povzdechla si. Na svého oblíbeného českého jezdce Adama Lacka ale nedá dopustit. Už se s ním i fotila. „Lacko je ikona. A nedělá drahoty s podpisem, takže si ho oblíbíte,“ vysvětlila.

Na tahačích byla poprvé v životě 11letá Kateřina z Mostu. „Bylo to dobré. Hodně jsem fandila padesát pětce,“ řekla. S číslem 55 jezdí právě Lacko.

První diváckou zkušenost má za sebou i 47letý Radek ze Žatce, který dorazil na jedno dopoledne s celou rodinou. „Chtěli jsme se jenom ze zajímavosti na chvíli podívat a bylo to super,“ řekl. Celkovou atmosféru si pochvalovala také jeho manželka, 44letá Irena: „Mně se to líbilo. Bylo tam hodně lidí a užila jsem si i ten adrenalin při závodech. Pokud bude možnost, tak příští rok určitě zas přijedeme.“ Tato rodina navíc zkombinovala trucky s Dočesnou. „Je to ideální, přes den na závodech Mostě a večer na koncertech v Žatci,“ řekl Radek.

Obyvatelé Souše rušno na autodromu tentokrát tolerují. „Tahače nám nevadí, protože jsou méně hlučné než motorky a je to jednou za rok. A v kempu na Matyldě už bývá docela klid, protože ho hlídá policie,“ sdělila jedna ze soušských žen, která bydlí u závodiště.

Víkendový podnik omezil dopravu v Souši a blízkém okolí. V sobotu dopoledne se v ulici Tvrzova tvořily kolony aut. Zákazy vjezdu mimo dopravní obsluhu jsou v ulicích Slovanská, SNP, Prokopova, Pod Resslem, Marie Majerové a Svážná. „Tyto dopravní úpravy byly přijaty na základě zkušeností z předchozích akcí, a to především k ochraně majetku města a místních obyvatel,“ informovala radnice.

Veřejná bezplatná parkoviště s 450 místy jsou na Hořanské cestě, podél ulice Pod širokým vrchem a Slovenského národního povstání. Celková kapacita placeného parkování v lokalitě je 1 200 míst.

Mostecká slavnost nabídne místo pro stany i slevu na občerstvení. Otevře se věž

Akce začala už ve čtvrtek 1. září tzv. spanilou jízdou závodních speciálů z autodromu do centra Mostu. K vidění byla skoro dvě desítky závodních aut od race trucků, přes vozy série EuroNASCAR a TCR Eastern Europe. Ke spanilé jízdě se připojila i část týmu britského časopisu Top Gear v čele s legendárním Stigem.

Nultý ročník trucků se jel v Mostě v roce 1992. Tehdy ještě nebyl součástí mistrovství Evropy, kam se dostal až o rok později. „Premiérový závodní víkend v Mostě se odehrál 4. až 6. září roku 1992. Závody tehdy moderoval populární bavič Petr Novotný a country skupina Fešáci hrála živě přímo na kamionu. Na start dorazila řada evropských jezdeckých es,“ sdělil mluvčí autodromu Radek Laube. Národní barvy tehdy reprezentovaly tahače domácí značky LIAZ.