První vesnice v Česku, kde by jezdily tramvaje. Tou by se staly Lovečkovice, pokud by vyšly odvážné plány spolku Trammuzeum. Jeho záměrem je záchrana části zrušené železniční dráhy, která do roku 1978 spojovala Lovečkovice a Verneřice, a vybudování objektu pro odstavení vozidel.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Projekt obnovy zhruba 1,5 kilometru dlouhého úseku dnes už zaniklé tratě z Lovečkovic do Levínských Petrovic a výstavba muzejního depa pro tramvaje v jedné ze dvou zmíněných vesnic se ale nelíbí řadě místním. Obávají se hlavně přílivu turistů. Lovečkovice a jejich okolí jsou co se týče cestovního ruchu totiž tak trochu stranou veškerého dění. Ačkoli leží v Českém středohoří, do kopcovité krajiny v nejsevernější části Litoměřicka davy lidí zrovna nemíří. Jednou z mála turistických zajímavostí je Víťova rozhledna, na kterou z Lovečkovic vede naučná stezka, a minimuzeum zaměřené na železnici. Podívaná v podobě tramvají kličkujících pastvinami by podle jejích odpůrců přinesla ruku v ruce se zástupy turistů řadu negativ. Předsedu spolku Trammuzeum Michala Matouška na ně přišli upozornit na veřejné setkání, které se konalo v pondělí večer v lovečkovické hasičárně. „Vezměte si jen příklad, že když byl u nás u rozhledny sníh, jezdili sem lidi dokonce z Litoměřic. Napočítal jsem 70 aut zaparkovaných u silnice, protože neměli kde jinde zaparkovat. Kde budou parkovat vaši návštěvníci?“ ptal se jeden z místních, kterému se plány spolku nelíbí. Antigenní testy v kraji ukázaly covid u 700 školáků, potvrdit je musí PCR „Po turistech tu zůstane jen bordel, kelímky. Natáhnou se sem cizí lidi,“ dodal další z přítomných odpůrců. Zazněly také otázky, jak bude trať napájena elektřinou nebo jak bude spolek řešit křížení trati se silnicí. Jen v úseku na Mukařov byly totiž celkem čtyři přejezdy. Záměr tramvajové trati se nelíbí ani lovečkovické zastupitelce a farmářce Evě Zikmundové. „V Petrovicích s tím nesouhlasí spousta lidí a mluvím i za farmy, které okolo trati mají pozemky a nechtějí, aby se tam pohybovali turisté. Už nyní se setkáváme s tím, že nám lidé chodí do ohrad a nechávají je otevřené,“ upozornila Zikmundová. „Naším cílem rozhodně není vybudovat tady masovou turistickou atrakci. Primárně nám jde o záchranu trati, která je z Lovečkovic až do Mukařova nyní v našem majetku, a našich historických vozidel, která potřebujeme mít pod střechou, aby nepodléhala zkáze. Nejstarší naše tramvaj pochází z roku 1891,“ vysvětlil Matoušek s tím, že objekt sloužící pro odstavení vozidel by svou velikostí o délce maximálně 30 metrů i dřevěným provedením odpovídal větší stodole. Pozemek pro jeho stavbu ale spolek zatím vykoupený nemá. Královnou dražby ústeckých vraků je stará škodovka, zájemci přihazovali tisíce Případný turistický provoz, kdy by se zájemci mohli po obnovené trati tramvají svézt, je podle něj běh na dlouhou trať, a pokud k tomu opravdu dojde, nebude to dříve než za deset let. „Co se týká naší fyzické činnosti, tak kromě částečného vykácení pozemků od náletů a shánění materiálu jsme se přes legislativní záležitosti spočívající v jednáních s úřady nedopracovali zatím dál,“ informoval účastníky setkání Matoušek. Záměr Trammuzea má v obci ale i své příznivce. Na setkání za ně hovořil bývalý starosta Lovečkovic a nyní zastupitel Radek Černý. „Ještě jako starosta jsem tomu byl nakloněný, chtěli jsme tu pozvednout turistický ruch. Hledáme jen ty negativa, že přijedou turisté a nechají tu nepořádek, ale nevidíme, že nám tu turisté také mohou nechat peníze. Ne všichni v obci plány Trammuzea odmítají, je tu spousta lidí, kteří je vítají,“ připomněl Černý a dodal, že otazníků je celá řada a že bude nutné hledat takovou variantu, která bude vyhovovat všem. Minipivovary na Litoměřicku krizové situace zvládají, sbírají dokonce ocenění S tím souhlasí i Matoušek, který s vlnou nevole ze strany místních počítal. „Mluvil jsem s lidmi, kteří našemu projektu fandí, ti samozřejmě dnes nepřišli, protože ty informace už mají. Argumenty proti jsou pro nás ale velmi důležité a budeme je respektovat a dál s občany o našich plánech diskutovat,“ sdělil. Za diskuzi je rád i současný starosta Lovečkovic Václav Pavlík. „Je dobře, že pan Matoušek přišel v době, kdy ten projekt není ještě ani v plenkách a vyslechl si připomínky obyvatel i zastupitelů a zapracuje je do studie,“ poznamenal Pavlík s tím, že ani mezi zastupiteli nepanuje shoda na tom, zda je obec ležící uprostřed panenské přírody vůbec připravená pojmout zvýšený nápor turistů.

