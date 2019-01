Ústecký kraj - Společnost AŽD Praha chce příští rok vyjet na svoji trať z Čížkovic do Obrnic s prvním vlakem v Česku, který bude řídit počítač a strojvedoucí v něm bude sedět jen kvůli předpisům. Doplnit ho má i samořiditelná dodávka, která bude cestující svážet k vlaku.

Souprava RegioSprinter. Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Dodavatel zabezpečovací techniky pokročil se svými plány na autonomní vlaky, jež chce začít testovat na takzvané Švestkové dráze, kterou koupil od SŽDC v roce 2016 a od příštího jízdního řádu na ní obnoví každodenní provoz. „Samořiditelné vlaky jsou mojí vysokou prioritou. První jednotka bude jezdit v roce 2020,“ řekl generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle. Podle něj bude na stanovišti kvůli legislativě ještě sedět strojvedoucí a vše kontrolovat, v druhé fázi chce spustit testování vlaků bez obsluhy.

Autonomní řízení bude AŽD testovat na jednotce RegioSprinter, první z nich o víkendu přejela z Německa do České Třebové, kde ji čeká modernizace. Podle Chrdleho bude celý projekt stát zhruba 100 milionů korun. „Budeme se snažit zajistit kofinancování dalších firem a z evropských programů,“ řekl Chrdle. Technické detaily projektu zatím nechce zveřejňovat.

Vizualizace jednotky RegioSprinter pro Švestkovou dráhu. Vozy budou upraveny do zelené barvy. Autor: AŽD Praha

Kromě vlaku chce AŽD vyvinout i Robobus. Podle Chrdleho by mělo jít o „jednoduché vozítko“ pro 8 až 10 lidí, které by bylo možné přivolat mobilem a jezdilo by mezi náměstím v Třebívlicích a železnicí stanicí.