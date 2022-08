Výlet do Žandova, jak se Bad Schandau česky říká, je v současné době komplikovaný. Přes Hřensko se do něj nedostanete, ještě v neděli totiž na německé straně hasiči likvidovali následky ničivého požáru. Ideální je tedy vzít to do Německa přes Petrovice; po klikatých silnicích k Toskana Therme dorazíte zhruba za půl hodiny.