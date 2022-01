Zatímco před dvěma lety museli lidé mnohdy stát u lodiček v soutěskách ve Hřensku frontu, loni to neplatilo. Do této vyhlášené lokality si našlo v roce 2021 cestu jen 193 tisíc lidí, v předcovidových časech počet návštěvníků přesahoval 400 tisíc ročně. Propad je to ale i v porovnání s prvním covidovým rokem, v roce 2020 do soutěsek přišlo 261 tisíc návštěvníků. „Chyběli především turisté ze zahraničí, kteří tvoří významnou část návštěvníků. Nepřijeli kvůli covidu a kůrovci,“ přibližuje důvody propadu hřenský starosta Zdeněk Pánek.

Obec tím loni přišla o velmi výraznou část rozpočtu, výnosy ze soutěsek byly o 5,5 milionu nižší než dříve. Hřensko tak muselo škrtnout nebo přesunout na lepší časy některé investice. To platí například pro velký sportovní areál, který má vzniknout v jedné z okrajových částí.

Méně lidí dorazilo i na zámek

Ztráty návštěvníků počítal loni také děčínský zámek. Na ten dorazilo na prohlídky 16 tisíc lidí, o tisíc méně než v předchozím roce. A o šest tisíc méně než v necovidových časech. Velký propad zaznamenaly také výstavy nebo Růžová zahrada. „Během rekonstrukce glorietu od května 2020 do září 2021 byla zpřístupněna jen část Růžové zahrady, navíc zdarma pro návštěvníky. Odhadujeme, že do Růžové zahrady přišlo 15 tisíc návštěvníků, běžně je to okolo 24 tisíc,“ vysvětluje další necovidový důvod propadu návštěvnosti ředitelka zámku Miroslava Poskočilová.

Do zahrad kromě běžných návštěv lákala také adopce růží a vinných rév, které zámek loni spustil. Velký zájem je o zámeckou únikovou hru, která bývá mnohdy i vyprodaná.

Zoo návštěvníci podpořili

Děčínská zoologická zahrada bývá zpravidla otevřená po celý rok. Loni to ale neplatilo, kvůli vládním opatřením musela být první tři měsíce zavřená. Přesto pro ni loňský rok skončil více než dobře.

„Obrovský zájem lidí o návrat do „normálního života“ a s ním i touha po výletech do přírody nás nenechali padnout na kolena, a tak můžeme říct, že rok 2021 jsme ukončili hrdě se vztyčenou hlavou. Podařilo se nám překonat stotisícovou hranici návštěvnosti, a nakonec z toho byl dokonce rok s druhou nejvyšší návštěvností v historii naší zoo. Za zvířaty si našlo cestu celkem 124 446 lidí,“ zhodnotila mluvčí zoo Alena Houšková. Tradičně nejúspěšnějšími měsíci byly červenec a srpen, které počtem příchozích obsáhly téměř polovinu celkové roční návštěvnosti.

Nelehký covidový rok pomohli návštěvníci překonat nejen tím, že chodili do zoo, aby ji podpořili, ale také tím, že nakupovali například suvenýry, sponzorské samolepky nebo dobrolístky na e-shopu zoo či si adoptovali zvíře. Počet adopcí v roce 2021 obrovsky vzrostl. Díky nim se zoo podařilo získat více než 800 tisíc korun a poprvé v historii zoo se podařilo získat adoptivního rodiče pro všechna zvířata.