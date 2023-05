Nejezdí vlaky z Teplic do Ústí, nákladní auto na přejezdu poškodilo dráty

Provoz na železniční trati z Teplic do Ústí nad Labem je minimálně do pátečního rána 12. května zastaven kvůli chybě řidiče nákladního auta. Na přejezdu mezi Teplicemi a Chabařovicemi poškodilo ve čtvrtek nákladní auto trakční vedení tak, že musí dojít k výměně stožáru a provoz je zde zastaven do pátečního rána.