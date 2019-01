Nejsladší štola bude letos opět v Drážďanech

Dresden - Zakousnout se do štoly a zapít to svařeným vínem. Vybírat u stánků dárky a nevědět, který dřív. Nechat se oslnit vánočním osvětlením, ze kterého oči přecházejí. To budou Vánoce v Drážďanech.

Drážďany se chystají na Vánoce. | Foto: DENÍK/archiv, Martin Vokurka

I letos plné zajímavostí. Štrýclmarkt 581 Hlavní drážďanský vánoční trh Štrýclmarkt začíná každým rokem ve čtvrtek před prvním adventem. Letos tento den připadl na 26. listopad. U příležitosti zahájení 581. Štrýclmarktu se jako každý rok bude konat slavnostní ekumenická bohoslužba v drážďanském kostele Kreuzkirche na náměstí Altmarkt. Představitelé města nakrojí při slavnostním zahájení trhů vánoční drážďanskou štolu, která je předzvěstí Štolové slavnosti konané v sobotu 5. prosince. Při ní se na náměstí Altmarkt bude krájet několikatunová obří štola. Oblíbená Štolová slavnost tzv. »Stollenfest« je již po dvaadvacáté zlatým hřebem trhů. Centrum Drážďan očekává v den této slavnosti přes sto padesát tisíc návštěvníků sledujících průvod, jehož součástí je i letos povoz tažený koňským čtyřspřežím vezoucí více než třítunovou obří štolu. Průvod bude zakončen na Štrýclmarktu (tj. na náměstí Altmarkt), kde přítomní pekaři obří štolu rozprodají návštěvníkům. Drážďanská štola, německy »Dresdner Christstollen®« je patrně nejslavnějším značkovým produktem z Drážďan. Štola, která se krájí na zahájení Štrýclmarktu, není tedy ta známá obří štola, která se prezentuje až v rámci slavnostního průvodu. Je to spíše její menší příbuzná zvláštností je, že každý rok je o jeden milimetr delší, tento rok 2015 milimetrů. Krušnohorská pyramida Po slavnostním zahájení se roztočí 14metrová krušnohorská vánoční pyramida, která je jedním ze symbolů saských vánoc a se svými více než 14 metry byla zapsána do Guinessovy knihy rekordů. A v cca 250 slavnostně vyzdobených stáncích se začnou prodávat nejen vánoční pochoutky, ale i regionální řemeslné výrobky, jako třeba krušnohorské řezbářské umění, plavenská krajka či svítící tzv. ochranovské hvězdy. Na všechny adventní víkendy je kromě jiných atrakcí pro děti připraven i pódiový program (v němčině). Trh Štrýclmarkt potrvá až do Štědrého dne. Tradice po staletí Ten úplně první drážďanský Štrýclmarkt (Striezelmarkt) trval pouze jeden den. Léta Páně 1434. povolili saský kurfiřt Friedrich II. a jeho bratr vévoda Zikmund konání svobodného trhu den před Štědrým dnem na Altmarktu (Staré tržiště). V následujícím půltisíciletí se drážďanský Štrýclmarkt rozvinul v jeden z nejtradičnějších a nejoblíbenějších vánočních trhů v Německu. Každý rok sem přijíždí okolo 250 obchodníků a trhovců nabízet své zboží, čímž přispívají k uchování pověsti drážďanského Štrýclmarktu jako výkladní skříně tradičního lidového umění. Slavnostním požehnáním faráře kostela Frauenkirche, Holgera Treutmanna, bude 27.11. kolem 18 hodiny oficiálně zahájen vánoční trh »Advent na náměstí Neumarkt«. Přenese vás na přelom 19. a 20. století. Zpátky v čase Řemesla a živá vánoční hudba. Idea postavit v adventních Drážďanech trh po vzoru let 1830 až 1920 byla realizována poprvé v zimě 2009. Podle četných historických obrázků se podařilo sestavit nabídku stánků s dárky a řemeslnými výrobky, a to přímo před barokním kostelem Frauenkirche. Při práci tu můžeme pozorovat výrobce kartáčů a smetáků, kováře, řezbáře i soustružníky. Ti vysvětlují návštěvníkům, jak funguje jejich soustruh a rádi poradí, když si to někdo troufne vyzkoušet vlastnoručně. A loňský úspěch prodejců starožitného nádobí a stříbrných příborů byl tak velký, že se k nim letos přidají i jejich kolegové se starožitným nábytkem. „Stánky musí být zaměřené pouze na jeden druh zboží, žádné smíšené výrobky jako na jiných trzích", říká Peggy Schindler pořadatelka trhu z firmy Neuland-Zeitreisen. To samé platí i pro gastronomii. V tomto roce je mnoho kulinářských nabídek v bio kvalitě: ať už vaječný punč, čokoláda, cukrovinky či káva, nebo vařené či pečené dobroty. A bude tu i bio-pivo z pivovaru Schmilka. Celkově do realizace tohoto projektu investovala „Neuland-Zeitreisen" přes půl milionu euro. Zakladatelem „Adventu na trhu Neumarkt" je Sven-Erik Hitzer, který připravuje i již zavedený vánoční trh na pevnosti Königstein. Neumarkt byl až do druhé světové války jedním z nejkrásnějších historických míst v Evropě. Od roku 2005, kdy byl válkou zničený kostel Frauenkirche znovu vysvěcen, získal zpět i Neumarkt svou identitu a šarm.

Autor: Anna Hrochová Mgr.