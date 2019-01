Úštěk – Bílá sobota, starobylý Úštěk, největší řemeslný trh v Čechách, tradiční oslava Velikonoc ve staročeském duchu, skvělá atmosféra, to vše patří k sobě. Těšit se můžeme na vše v sobotu 26. března.

Velikonoční jarmark v Úštěku 2015 | Foto: Deník/Karel Pech

Pletení pomlázek a košíků, soutěž o největší pomlázku, malování a prodej kraslic, výroba slaměných ozdob, letos poprvé minizoo se zvířátky typickými pro Velikonoce. K tomu více než 200 lidových řemeslníků a prodejců, staročeská občerstvení, celodenní stylový program na hlavní scéně, pouliční scéna, dětská loutková scéna. To vše a mnohé další čeká na všechny návštěvníky v centru města od 9 do 18 hodin.



Keramici z Plzeňska, Podbrdska, Prahy či jižní Moravy, šperkaři z Jablonecka, Liberecka či Domažlicka, malířky kraslic z regionu, výrobci dřevěných hraček ze slovenské Oravy a mnoho dalších šikovných řemeslníků nabídne své výrobky na svých stáncích. Výběr je opravdu jinde nevídaný a vytváří nádherný kolorit úštěckého trhu.



„V programu se na hlavní scéně blýskne místní pěvecký soubor Zvonek i děti z MŠ Pastelka Úštěk. Tamtéž rozjede svoji muzikantskou šou skvělá kapela Péro za kloboukem i podmanivá cimbálovka Studánka s tanečníky. Během dne se přímo mezi návštěvníky objeví všežravá třímetrová slepice Úštěcká lenghorka dravá i se svým obřím vejcem doprovázená krotitelem. Trhem projde jednou dopoledne a dvakrát odpoledne. Pozor na svačiny a malé děti! Na naše 16. Velikonoce si připravila Pouliční divadla Wagabundos colectives a Panoptikum Maxe Fische nová vystoupení, která budou jedním z překvapením programu. Milovníky tajemné krásy jistě potěší půvabná oživlá socha The Lady, milovníky výtvarného umění zajímavá výstava Luboše Maliny v Galerii U brány. Výstavu prací úštěckých dětí najdete v přízemí městského úřadu, úštěckých žen na barokní faře. Další zajímavou novinkou je dílnička i s malováním kraslic v domě na Panském dvoře," prozradil hlavní pořadatel Libor Uhlík.