Dnes je to přesně 65 let, kdy v Teplicích došlo k jedné z nejtragičtějších železničních nehod v Ústeckém kraji. Dne 4. listopadu roku 1955 zahynulo při neštěstí na železničním přejezdu v Dubské ulici v Teplicích 18 lidí. Reportér Deníku vyzpovídal pamětníka této nehody. Tehdy mu bylo 17 let a seděl přímo v autobuse, který smetl rozjetý vlak. „Byl to mžik. Náraz z boku. Vlak nás dotáhl až na teplické nádraží, kde zastavil. Hrůzný pohled,“ vypráví Robert Báder, tehdejší přímý účastník železniční tragédie.

Bylo před čtvrtou odpoledne, řada lidí se vracela po šichtě domů. Vlak přijížděl od Řetenic. Na přejezdu se rozjetá nákladní souprava srazila s plně naloženým autobusem, který mířil z Dubí Dubskou ulicí přes koleje do Teplic. Závory byly nahoře. „Najednou se ozvala rána, vlak nás napíchl. Následoval masakr,“ líčí Báder, kterému je dnes 82 let. To, co uviděl, nejde z hlavy vytěsnit. „Takových mrtvých lidí okolo, a další zranění,“ vypráví.

Myslel, že vlak projel

Za vším stála chyba závoráře na hradlu 25. „Stáhl závory a odešel zpět do své boudy přiložit do kamen. Když se pak vrátil, myslel, že už vlak projel, a zvedl závory. Jenže to byl omyl,“ popisuje pan Robert, který se posléze stal jako svědek jedním z účastníků soudního řízení.

Zachránit lidské životy mohl tehdy muž na kole, který přes přejezd přejížděl jako první a který viděl z dálky přijíždějící vlak. Jenže závoráře neupozornil. Závory tak zůstaly nahoře a na koleje vjela čekající auta včetně autobusu tehdejší městské dopravy. Mnohé cestující náraz vymrštil mimo trať. Někteří svědci dokonce popisovali, že lidská těla zůstala doslova omotána kolem komínu a tendru parní lokomotivy.

Smutnou událost si vybavuje nynější ředitel Arriva City v Tepicích Petr Havlík, který je spoluautorem několika knih o historii teplické MHD. „Vím o tom, byla to tehdy linka s číselným označením 7, která jezdila z Teplic do Horské Bystřice. Dokonce jsme u nás v podniku měli zaměstnance, jehož maminka tehdy byla v tom autobuse jako průvodčí,“ dokládá.

Tragickou nehodu zmiňuje publikace nazvaná „75 let práce a služeb cestující veřejnosti“, kterou vydal Dopravní podnik města Teplice v roce 1969. „Nehodu hrubým porušením předpisů zavinil zaměstnanec ČSD. Zahynulo 18 lidí a 16 jich bylo velmi těžce zraněno,“ upřesňuje stránka s přetisknutým reprofotem strojově psaného textu.

Přejezd zrušili, nahradil ho podjezd

V roce 1955 to byla už druhá nehoda na tomto teplickém přejezdu, kdy se střetl vlak a autobus. Při předchozí v březnu zemřeli dva lidé.

Mezi cestujícími okamžitě vznikla nedůvěra v tuto linku mezi Dubím a Teplicemi. Protože nehod na tomto přejezdu přibývalo, rozhodly se dráhy pro jeho zrušení. Nebezpečný přejezd nahradil podjezd, který motoristé využívají dodnes.

V historických přehledech větších tragických nehod na kolejích, dostupných v internetových vyhledávačích, nejsou tyto dvě nehody z roku 1955 vůbec zapsány. V archivním fondu ÚV KSČ, kde se zachoval unikátní soubor hlášení o železničních nehodách v letech 1949-1957, je v případě Teplic zmíněný až teprve třetí případ na stejném křížení kolejí a silnice v Teplicích. V prosinci roku 1956 se tu při střetu s autobusem zranilo 16 lidí, jeden člověk zemřel.

O nehodě veřejnost téměř neví

Unikátní soubor nehod však ve své poznámce zároveň poukazuje na neúplnost soupisu s tím, že vyšetřovací spisy byly na drážní úrovni tehdy většinou zničeny, případně utajovány s odkazem na to, aby nebyla poškozena pověst socialistického zřízení.

Veřejností vytvářené statistiky a přehledy ohledně nehod nemusejí kopírovat reálnou skutečnost. Mohou se tam objevovat chyby. To, že by ale byly před veřejností zatajovány některé nehody záměrně, se však nezdá Martinovi Krskovi, který je historikem ústeckého muzea. „Nesetkal jsem se s tím. Nevěřím, že by se o tom v novinách tehdy vůbec nepsalo,“ pronesl.

K nehodám docházelo i jinde v kraji



Období 50. let bylo na tehdejší regionální železnici na nehody poměrně bohaté. Například 28. června 1951 se v Ústí na Střekově srazily nákladní vlaky, což si vyžádalo několik zraněných. Chybou byla odhláška na hlásku Brná nepověřenou osobou bez vědomí výpravčího.

21. srpna 1951 vykolejil vlak v Hrobu. Rozjel se z nádraží a najel na nepřehozenou výhybku. Zraněný byl strojvedoucí.

1. března 1952 na hlavním nádraží v Děčíně došlo ke srážce osobního vlaku s již stojící soupravou. Na vině bylo nesprávné zjištění volnosti vlakové cesty v obvodu dozorce výhybek. Nárazem se zranilo 15 lidí ve vlaku.

9. dubna 1955 se srazily dva vlaky v Oldřichově. Na místě zůstal jeden mrtvý člověk. Chyba strojvedoucího.