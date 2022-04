FOTO, VIDEO: Kapitáni, radujte se, kotvit lze už i v Děčíně

Desítky let čekali majitelé malých lodí na to, aby mohli v Děčíně přistát. Posledních deset let jim bylo slibováno, že už brzy se přístaviště pro malá plavidla otevře. Dočkali se v pátek 22. dubna, kdy bylo za přítomnosti ministra dopravy slavnostně otevřeno.

V Děčíně začalo sloužit nové přístaviště pro malá plavidla. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Přístaviště v Rathenu v Německu a další až po 65 kilometrech v Dolních Zálezlech na Ústecku. Na takto dlouhém úseku nemohli doposud kapitáni malých lodí svá plavidla nikde legálně uvázat. „V Děčíně nebylo vůbec kde zastavit. Ve městě jsou vysoké nábřežní zdi, mnohdy navíc za plotem. Případně velké mělčiny, kde se nedalo přistát. Tohle je ideální místo v centru města,“ liboval si na novotou zářícím molu předseda Českého svazu vodního motorismu Jiří Pěknice, který na otevření dorazil i se svou lodí. Právě vodní motoristé dlouhodobě tlačili na stát, aby v Děčíně vybudoval vhodné místo na přistávání. Řada z nich městem doposud jen proplouvala, někteří se ani na cestu po proudu řeky nevydali, protože pro ně byly rozestupy mezi jednotlivými přístavišti příliš velké. „Já Děčín znám akorát ze silnice a z lodi, kterou jsem městem tisíckrát proplul. Ale nikdy jsem tady nemohl zastavit,“ dodává Pěknice. Bude desítka dalších O výstavbě 36 metrů dlouhého mola se začalo mluvit před deseti lety. Dlouhé roky jeho stavbu komplikovaly majetkoprávní vztahy, protože část pozemků, na kterých vyrostlo, patřila Českým přístavům. Kapitánům nenabídne jen možnost uvázat až na 48 hodin loď, budou si moci i nabrat vodu nebo se připojit na elektřinu. Dohromady zde mohou v jednu chvíli stát až čtyři malé lodě. „Je to dluh dlouhodobé poptávce po rekreační plavbě na Labi, kde je těch přístavišť opravdu málo,“ řekl po slavnostním přestřižení pásky ředitel Ředitelství vodních cest (ŘVC) Lubomír Fojtů. Další taková zařízení vyrostou v Ústí nad Labem, v Roudnici nad Labem nebo v Kolíně. V současné době ŘVC provozuje i s tím děčínským pět podobných přístavišť. „Na Labi v letošním roce vznikne pro příští sezonu deset dalších,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka. Ústecký kraj podpoří budování stellplatzů, vyrostou od Kadaně po Českou Kamenici Oproti původním předpokladům se cena vyšplhala na čtyřnásobek. První projekt počítal s náklady okolo osmi milionů korun, konečná cena vyšplhala na 33 milionů. „Umístění je trochu jiné, než mělo být původně a jsou dnes úplně jiné ceny,“ vysvětlil Fojtů zdražení. Stavbu správce vodní infrastruktury soutěžil ještě před raketovým růstem cen stavebních materiálů. Hodně si od nového mola slibuje Děčín, který sází na rozvoj cestovního ruchu. Po vodě mohou do města dorazit návštěvníci, kteří by městem kvůli absenci vhodného místa na uvázání lodě jen propluli dál na Ústí nebo na Německo. „Máme základní kámen k tomu, aby mohla ožít řeka i tady v okolí těch nejlepších pamětihodností. Tenhle pohled je nade všechny inzeráty a reklamní šoty,“ ukázal primátor Jiří Anděl při slavnostním zahájení provozu na Labské údolí, kde na jedné straně je zámek a na protější Pastýřská stěna.

