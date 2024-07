Znáte to ze supermarketu. V něm už obvykle nemusíte stát ve frontě, která se zákonitě hýbe vždy pomaleji než ta vedlejší. Můžete jít k samoobslužným pokladnám a nákup si odbavit sami. S čárovými kódy a mobilem v ruce jde ale čarovat i venku. Ukazují to dva příklady samoobslužných stánků v regionu, které zřídili místní farmáři.

Medomat u domečku nedaleko polepského nádraží stojí asi dva roky. Lukáš Obereiter v něm prodává ceněné medy od včel, které chová na Litoměřicku. Za med se dá zaplatit hotově i mobilem přes QR kód. Co Obereitera, který dříve med prodával klasicky, k zřízení medomatu motivovalo? „Když člověk jede pro med, musí zazvonit na prodejce, říct mu, co chce, čekat, až se včelař vrátí s medem, pak řešit peníze, rozměňování… Na to už dnes hlavně mladí moc nejsou, nechtějí čekat. Takhle prostě přibrzdíte autem, vezmete med, můžete za pár vteřin zaplatit mobilem, a jedete,“ líčí včelař s tím, že další pozitivní věc je, že v domě nemusí být nikdo non-stop.

Obereiter má na medomat jen samé kladné ohlasy. „Všichni to chválí, někdo mi říkal, že se takhle prodávají sýry v Rakousku, což jsem nevěděl. Fajn je také to, že si sem můžete dojet, kdy chcete. Někdo se mi zmínil, že v noci dostal velkou chuť na med, žádný obchod už nebyl otevřený, ale nás si našel na Google mapách a jel si pro něj,“ popisuje Obereiter. Podobně mluví i jeho matka, u jejíhož domu medomat stojí. „Lidé se na to učili, nechávají nám i vzkazy. Občas vykoupí celý medomat, vezmou pro celou rodinu,“ chválí si Dagmar Obereiterová. Její syn med prodává pod značkou Pigaro.

close info Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín zoom_in Eva Kozlová nabízí v samoobslužném stánku v Chodounech květiny.

Za své produkty získává pravidelně certifikáty a diplomy, které má vystavené u medomatu. Odborníci i běžní spotřebitelé si oblíbili zvlášť světlejší akátový med, který má oproti jiným medům poloviční glykemický index. Letos ale akáty pomrzly, tak ho bude jen málo. Rok je obecně na med velmi špatný. Obereiter má včely na různých místech na Litoměřicku a využívá i „kočovné“ palety, které na jaře vozí třeba do třešňových sadů na opylení.

Zatímco medomat má jeho majitel na soukromém pozemku už dva roky, o kousek dál si úplně nedávno zřídila podobnou „vychytávku“ Eva Kozlová na obecním. Jde o stánek s jejími vlastními kyticemi na návsi v Chodounech, který tu je od začátku července.

Kozlovou k pěstování květin přivedla rodina, kde se tradičně pěstuje zelenina a chmel a dělá se i vlastní sadba. Nejprve květiny rozdávala kamarádkám, pak si je u ní začaly objednávat kolegyně. Brzy si od ní začali květiny pro sebe, k narozeninám blízkých nebo třeba i do kavárny na výzdobu i kupovat i neznámí lidé. Dnes Kozlová připravuje květiny i na svatby a lektoruje workshopy, jak je pěstovat a vázat.Květiny si tato mladá žena pěstuje na políčku v sousedních Lounkách už šestým rokem. Stánek má velmi příhodně umístěn u hlavní silnice, kde se ale dá také zastavit.

„Chtěla jsem, aby si lidé v sezoně mohli koupit čerstvé lokální kytky, nastříhané třeba i ten samý den. Samoobslužný stánek mi přišel jako vhodná volba. Nemusíme se složitě domlouvat na čase a místě předání, zkrátka je to daleko flexibilnější,“ popisuje Kozlová a na přání reportéra vyjmenovává jednotlivé druhy ze svazku, nad jehož barevností a pestrostí přechází zrak. „Vidíte krásenku, chrpu, hledík, cínii, ostrožku, zaječí ocásek, floxy, slunečnici, čekanku – vážu to vždy podle toho, co zrovna roste,“ líčí Kozlová.

Stánek tvoří starší šatní skříň, kterou upravil její přítel. „Po republice už takové stánky jsou - ve Znojmě, v Českém Ráji, jižních Čechách – a funguje to. Je to hodně lokální záležitost, tak jsem chtěla, aby i lidi v okrese měli možnost si koupit takovou kytici,“ dodává Eva u stánku, kde je kasička na hotovost, ale i obrázek s QR kódem k platbě přes mobil. Otevřeno je od pátku přes celý víkend nebo do vyprodání. „Když to ještě stihnu, tak stánek doplním a inzeruji to na svém Facebooku,“ udodala květinářka mezi tím, co kolem stánku přejížděla řada aut.