Krušné hory - Premiér Bohuslav Sobotka a ministr životního prostředí Richard Brabec v pondělí navštívili lesy nad Dlouhou loukou na Teplicku. Kolona černých limuzín přijela do Krušných hor z Ústecka. Společně s předsedou vlády si smrky na hřebenech hor prohlédl i radní Ústeckého kraje Martin Klika.

„Navštívili jsme místo, kde na přelomu 80. a 90. let byly lesy zničeny exhalacemi. Před časem zde proběhla náhradní výsadba lesa a teď se ukazuje, že bude potřeba další. Některé stromy hynou a to buď přirozenou cestou, nebo v důsledku různých chorob. Vláda se bude věnovat této problematice na svém výjezdním zasedání v Ústeckém kraji," řekl premiér Bohuslav Sobotka.

Možnost dotací

Ministerstvo životního prostředí a zemědělství mají podle Sobotky pro vládu připravit zprávu o tom, jakým způsobem bude v Krušných horách v příštích letech probíhat obnova lesů. „Je potřeba zajistit, aby i soukromí vlastníci, například obce, mohli dosáhnout na nějaké dotační programy. Tím by obnova lesa proběhla i v nestátních lesích, kterých tady je zhruba 50 %," uvedl předseda vlády.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce mohou soukromí majitelé lesů získat dotace z operačního programu Životní prostředí. Z toho by mohlo být do roku 2020 v celém Česku vyčerpáno 400 milionů korun. „Tam bude možné použít prostředky pro obecní, soukromé, případně církevní lesy. Nebude to možné pro Lesy ČR," doplnil Brabec.

Kromě poškozených smrků se představitelé vlády s odborníky bavili i o obnově vápnění. Několik let se Krušné hory nevápnily.

Potíže s kloubnatkou

„Ukazuje se, že je to potřeba. Jsem rád, že ministerstvo zemědělství realizuje soutěž na obnovu vápnění. Kvalita půdy by se tak měla do budoucna v těchto místech zlepšit," nechal se slyšet Bohuslav Sobotka.

Lesy ČR mají v plánu letos obnovit přes 450 hektarů lesních porostů na severozápadě Čech. Loni firma investovala do prací v Krušných horách zhruba 84 milionů Kč, z toho 30 milionů bylo na obnovu lesa. Investice v letošním roce překročí 80 milionů Kč.

Velkou potíž v lesích na severu Čech dělá správcům kloubnatka smrková, kdy houba ničí porosty smrku pichlavého. Poprvé se objevila v roce 2009. Smrk je přitom Krušných horách nejrozšířenějším stromem. V posledním roce navíc smrky ve velkém napadla mšice.

Vláda pomůže kraji s demolicí vybydlených domů