Vyšší tresty za týrání dětí, více osvěty, aby se lidé nebáli na násilí upozorňovat, a vyšetření tragického případu z Loun. Tři požadavky má petice, jež vznikla po brutálním utýrání tříletého Marečka letos v únoru. Peticí se na veřejném projednávání zabývali poslanci, shodli se, že by úřady měly rozjet preventivní programy. Ty to přislíbily.

„Chceme nastartovat diskuzi o výši trestů za trestné činy na bezbranných dětech. Žádáme jejich zvýšení,“ představila petici před poslanci Kamila Olivová.

Dokument podepsalo po celé republice 16 322 lidí. „Naším cílem je, aby se podobné případy už neopakovaly. Pokud mají lidé podezření na týrání, tak se to nesmějí bát oznámit. Osvěty by mělo být více,“ uvedla za organizátory Petra Čermáková.

Právě prevenci se poslanci při projednávání petice věnovali nejvíce. Jana Pastuchová (ANO) navrhla zástupcům z ministerstev rozjet projekty na téma násilí na dětech. „Je důležité osvětu spustit, ukázat konkrétní případy. Aby lidé věděli, že je důležité na takové případy upozornit,“ řekla poslankyně.

"Prevence, už odmalička, je nejdůležitější. Výchova k rodičovství, probírat s dětmi problémy týrání a násilí, mělo by se začínat už od školy,“ uvedla také Eva Matyášová (ANO) s tím, že projekty by měly běžet nejen na školách pro děti, ale také v médiích, pro dospělé.

„Všemu nezabráníme“

Zástupce ministerstva práce a sociálních věcí na jednání slíbil, že se úřad bude podněty zabývat. „Podíváme se na to, pokusíme se reagovat na požadavky na podobné projekty,“ sdělil za ministerstvo Jiří Maňásek.

Poslanci a zástupci úřadů se shodli, že ani sebelepší legislativa všem případům nezabrání. Je ale podle nich důležité pomocí prevence co nejvíce činům zabránit. Stěžejní podle nich je, aby se úřady o týrání dozvěděly, pak teprve mohou konat. Případ Marečka z Loun je právě jedním z těch, kdy údajně někteří lidé z okolí o týrání věděli, ale neohlásili ho.

Petice žádá také řádné vyšetření případu. To ale stále probíhá, úřady se tak k němu nemohou vyjadřovat. Nejsou ale známé žádné indicie, že by šetření probíhalo nestandardně. Kriminalisté ze smrti Marečka obvinili muže, který žil s jeho matkou. Za utýrání čelí obvinění z vraždy. Nyní se čeká na znalecké posudky, k dokončení vyšetřování by mohlo dojít do konce léta.

A vyšší tresty? Signatáři chtějí, aby soudy dávaly za týrání co nejvyšší. A to nejen v těch nejtragičtějších případech, ale i v těch „lehčích“. Nyní je možné udělit 1 až 5 let vězení, až 8 let, pokud je týráno zvlášť surově, dlouho, či pokud dojde k těžké újmě na zdraví, a až 12 let, pokud dojde k úmrtí. V případu Marečka je údajný pachatel obviněn z vraždy, hrozí mu 15 až 20 let či výjimečný trest, tedy až doživotí.

K výši trestů se poslanci příliš nevyjadřovali, podle některých, které Deník oslovil, jsou nyní dostatečné, souhlasí také ministerstvo. „Pokud je poškozené dítě, je to přitěžující okolnost. Soudy toto vždy důkladně zvažují a odpovídají tomu vyšší trestní sazby. V současné době nevidíme důvod tresty zvedat,“ zmínil Jakub Stejskal z ministerstva spravedlnosti.