Torzo bylo převezeno na patologii a byla nařízena soudní pitva. Bližší informace prozatím policie zveřejňovat nechce. Není tak ani jasné, zda policie zná identitu oběti. „Po pachateli intenzivně pátráme,“ dodala Hyšplerová.

Hasiči se okamžitě obrátili na záchrannou službu. „Od kolegů z HZS jsme přijali oznámení o požáru v Horním Jindřichově. V požářišti byla nalezena osoba bez známek života, proto jsme tuto událost předali policii a koronerovi,“ uvedl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník.

ÚSTECKÝ KRAJ - Krajští kriminalisté vyšetřují násilný trestný čin na Děčínsku. Dnes ráno bylo v lesním porostu nalezeno ohořelé torzo ženy. #policieulk — Policie ČR (@PolicieCZ) February 4, 2022

Krátce před polednem dorazila také dvě auta plná policistů ze speciální pořádkové jednotky. Ta pročesávala širší okolí místa, kde bylo ohořelé tělo nalezené, a hledala předměty, které mohou s hrůzným činem souviset. Podle informací Deníku torzo nebylo zaházené odpadky, které by hořely, ale hořely přímo části těla.

„Od noci tu lítali policajti a hasiči na majáky. Ale nic bližšího nevíme. Co se stalo jsme zjistili až ve chvíli, kdy šel manžel venčit psa,“ řekla redaktorovi Deníku obyvatelka jednoho z mála domů ve Východní ulici. Samotné místo nálezu je mezi lukami a lesy na samotném okraji Rumburka. Ona spolu se svými sousedy do města nebo zpátky domů mohla, nikoho dalšího ale strážníci do Východní ulice po velkou část pátku nepouštěli. Silnice byla pro auta uzavřená již na křižovatce se silnicí na Jiříkov. O přibližně kilometr dál pak stála policejní hlídka, která dál nepouštěla ani pěší. Někteří se zkoušeli i přesto přes zátaras dostat. Jeden z řidičů například policistům říkal, že už jej jednou pustili, tak mohou znovu. „To bych o tom musel vědět, že jsme vás pustili. Já tu jsem od půl sedmé,“ odvětil mu jeden z hlídajících policistů a nekompromisně nechal terénní auto otočit a jet zpět k hlavní silnici.

Pokud se policistům podaří prokázat, že žena byla zavražděna, bude to letošní třetí vyšetřování vraždy v Ústeckém kraji. Vyplývá to z oficiálních statistik policie, ve které jsou zahrnuty také pokusy o vraždu. U dvou kriminalisté již vypátrali pravděpodobné pachatele, jeden případ je zatím neobjasněn. Za uplynulý rok měla krajská mordparta na stole deset případů, nejvíce, po třech, na Litoměřicku a Chomutovsku. Dva případy řešila na Ústecku, na Děčínsku a Teplicku jeden. V Mostě se žádná vražda nebo pokus o vraždu za uplynulých 365 dní nestal.