Matěj Sýkora hodně rád běhá. Ale ne někde na oválu nebo po městě, ale v přírodě. Už vloni ho nadchl seriál běhů a pochodů regionem Dolního Poohří, absolvoval všechny etapy Ohřecké osmičky. „Těším se i letos. Je to fajn akce, trasy jsou na zajímavých místech,“ říká sportovec z Kadaně. Letos ho etapy zavedou opět na nová místa. „Jsem moc zvědavý třeba na díl u Rubínu na Podbořansku, nebo kolem Stekníku či Úhoště u Kadaně. A krásná bude určitě znovu i trasa u Panenského Týnce,“ věří před startem individuální běžecko – pěší akce.

Už loni, při své premiéře, se Ohřecké osmičky zúčastnily stovky lidí. Do osmi etap Dolním Poohřím se vydali běžci i pěší turisté. „Připravené budeme mít letos zcela nové trasy, až na trasu v Panenském Týnci – ta jediná bude stejná jako loni. Trasy sportovce a turisty zavedou na další málo objevená místa – vrchy Rubín a Úhošť, na tvrz Divice, okolo zámků Jimlín a Stekník, do Rašovic a k Panenskému Týnci,“ láká návštěvníky Lukáš Pichlík, ředitel pořádající Destinační agentury Dolní Poohří.

Také letos bude přichystáno osm dílů. První měl původně proběhnout už v dubnu, kvůli opatřením souvisejícím s epidemií koronaviru se ale pořadatelé rozhodli oficiální start akce ještě o měsíc odložit.

Letošní první start je tak naplánován na neděli 30. května, začátek etapy bude v Klášterci nad Ohří u lázní Evženie. Chodci se budou moci vydat na trať v 10 hodin, běžci v 10.30 hodin.



Následovat má etapa na Podbořansku, pak na Lounsku. Závěr celého seriálu je naplánován na Kadaňsko na 12. září. „Jsem zvědavý hlavně na místa, kde jsem ještě nebyl. Nejen, že jsem tam ještě neběhal, ale ještě jsem je ani nenavštívil. Rašovice, Úhošť, Divice, tam to neznám. Ale zúčastnit bych se chtěl všech dílů. Bude to určitě zpestření,“ vítá Kamil Klimt z Podbořan, že pořadatelé letos na uspořádání nerezignovali. Neodradí ho prý ani případná omezení kvůli koronaviru či individuální běh. „Dorazím buď sám, nebo jen s kamarádem, poběžíme spolu maximálně ve dvou, už jsme zvyklí,“ směje se.



I když oficiálně odstartuje akce až v závěru května, už nyní se zájemci mohou na trasy Ohřecké osmičky vydat. K dispozici je totiž nová mobilní aplikace, která podle pořadatelů může sloužit i turistům pro tipy na výlety do Dolního Poohří. Trasy totiž vedou kolem památek a přírodních krás v regionu.

Zájemci v aplikaci najdou osm loňských etap, postupně tam začnou přibývat i ty letošní. Z letošních dílů jsou tam zatím dva, rychle ale mají být nahrány další, včetně tipů na to, co navštívit v okolí. „Běžci i chodci tak mohou začít klidně trénovat už dnes. Zároveň může aplikace sloužit úplně každému jako tip na výlet, ať už se chce do seriálu zapojit nebo chce vyrazit do přírody individuálně,“ dodává ředitel Destinační agentury Dolní Poohří.



Zájemci o účast na Ohřecké osmičce se musí registrovat na internetových stránkách Destinační agentury Dolního Poohří, cílem je zúčastnit se všech etap a vyplnit tak slepou mapu Dolního Poohří. Běžci pak mohou bojovat i o titul Běžec Dolního Poohří. Startovné je 50 korun, výtěžek půjde na konto nadace, která pomáhá dětem s vrozenou vadou hrtanu.

Etapy Ohřecké osmičky:

1. etapa Klášterecko aneb Za zámeckým porcelánem – 30. 5.

2. etapa Vroutecko-Kryrsko aneb Berte to s nadhledem! - 6. 6.

3. etapa Lounsko aneb Kolem rodinného stříbra – 20. 6.

4. etapa Podbořansko aneb Zabojuj! Kupec Sámo taky musel – 4. 7.

5. etapa Týnecko aneb Mysli pozitivně a neztratíš energii – 11. 7.

6. etapa Džbánsko aneb Pojďme ztropit letní scénu – 15. 8.

7. etapa Žatecko aneb Rokokovým srdcem chmelnic – 22. 8.

8. etapa Kadaňsko aneb Návrat do třetihor – 12. 9.