Pětačtyřicetiletá Alena sedí v parku mostecké nemocnice a zachumlaná do županu relaxuje na březnovém slunci. Prodělala už tři operace. Na tu poslední nemusela dlouho čekat. Když se doma bolesti břicha vystupňovaly a nedaly se vydržet do dalšího vyšetření, zvolila sanitu. V úterý ji přivezli se žlučníkem a na operaci šla v pátek, až léky zklidnily silný zánět. „Byla jsem na jipce a čas nevnímala. Šlo to rychle. Kdybych se nenechala odvézt záchrankou, tak jsem měla sono až na 24. března,“ svěřila se pacientka.

Předtím jí lékaři zjistili vyboulenou cévu v hlavě a operaci měla do jednoho měsíce. Ženské potíže, kterými její pobyty v nemocnicích začaly, lékaři vyřešili operativně do dvou týdnů. Teď si pacientka konečně může vydechnout. S péčí je spokojena. „Chovali se ke mně hezky,“ dodala pod modrým nebem.

Před dvěma lety by ale možná byla ve stresu, protože pandemie covidu zapříčinila rušení plánovaných operací a termíny neakutních zákroků se bezprecedentně oddalovaly. To už je naštěstí pryč.

„Veškeré operace v naší nemocnici jsou provedeny do čtrnácti dnů, maximálně do tří týdnů. V podstatě hned, jak si pacienti oběhají předoperační vyšetření. Akutní operace děláme samozřejmě okamžitě, méně akutní do několika dnů,“ sdělila Jana Olšanová, manažerka kvality Nemocnice Žatec, která je obecně prospěšnou společností založenou městem.

V regionu dominantní společnost Krajská zdravotní (KZ), které patří sedm nemocnic v severozápadních Čechách, musela v covidových letech 2020 a 2021 výrazně omezit hlavně ortopedické zákroky.

„Tento stav se podařilo v roce 2022 za maximálního úsilí našich zaměstnanců a s podporou managementu Krajské zdravotní napravit prakticky v rámci všech našich odštěpných závodů,“ sdělila mluvčí společnosti Jana Mrákotová.

Mezi nejžádanější patří stále implantace totální náhrady kolenního a kyčelního kloubu. Aby se zlepšila dostupnost těchto výkonů na Ortopedické klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, lékaři operují také mimo standardní pracovní dobu a o víkendech. Mimořádných operačních dní je plánováno jen v prvním letošním pololetí celkem 12, což znamená až 70 pacientů navíc.

Více žádostí o specializované operace

Kvůli zefektivnění sálových kapacit v KZ dojíždějí operovat ústečtí ortopedi také do nemocnice v Rumburku. Po dostavbě nového pavilonu Masarykovy nemocnice vzniknou další sálové kapacity i pro Ortopedickou kliniku, což uvítají i lidé z jiných regionů. Ti se totiž na kliniku častěji než dřív obracejí s žádostmi o specializované operace.

Na preventivní koloskopii je čekací doba v nemocnicích KZ od dvou týdnů do dvou měsíců. Důvodem je fakt, že se jedná o nemocniční pracoviště vyšetřující přednostně hospitalizované pacienty s různými potížemi. Ambulantních pacientů mohou pracoviště objednat na prohlídku omezený počet, ale jen tolik, aby je zvládla během dopoledne v rámci preventivního programu vyšetřit. Do čekací doby se promítl i faktor pandemie, kdy se screeningový program omezil, až zastavil, a tito pacienti se začali opět vyšetřovat až po uvolnění protiepidemických opatření.

Koloskopie u pacientů, kteří mají například bolesti břicha, krev ve stolici či úbytek váhy se nemocnice snaží ambulantně vyšetřit co nejdříve, případně jim dají kontakty na okolní pracoviště, kde jsou objednací doby kratší. „Nemocniční pacienti mají samozřejmě koloskopii provedenou v řádu dnů, za hospitalizace v nemocnici,“ ujistila Mrákotová.

Delší lhůty na magnetickou rezonanci

Pětitýdenní lhůty pro vyšetření na magnetické rezonanci splňuje KZ ve většině svých nemocnic. Někde je čekací doba dva týdny, někde ale může být až sedm týdnů. Důvodem delších lhůt v některých nemocnicích jsou vysoké počty pacientů a jejich neochota cestovat do nemocnic s kratší čekací dobou.

U ultrazvukových vyšetření se objednací doba pohybuje od 2 do 6 týdnů. Prodloužené objednací doby způsobuje významný nárůst těchto vyšetření, což částečně souvisí s neochotou pacientů dojet si do vzdálenějšího zdravotnického zařízení, kde by byli objednaní v kratším termínu, a tak raději chtějí na vyšetření počkat. „Děláme ale vše pro to, aby situace doznala pozitivních změn,“ dodala mluvčí KZ.

Krajská zdravotní: Společnost patří Ústeckému kraji a provozuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově, Litoměřicích a Rumburku. S více než devíti tisíci zaměstnanci a čtyřmi tisíci lůžky se jedná o jednoho z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice.

Čekací doby se podle ní kvůli probíhajícím stavbám neprodlužují, protože nemocnice KZ spolupracují. „Samozřejmě je to logisticky náročnější jak pro zaměstnance, tak pro pacienty, ale z našich zkušeností již nyní víme, že všechny zúčastněné strany situaci chápou,“ uvedla Mrákotová.

Například tým ústeckých chirurgů operuje v Teplicích, kde se podařilo najít volné kapacity pro pacienty z Ústecka.

Důvodem je rekonstrukce sálového provozu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. V Teplicích ústecký tým nejčastěji operuje břišní kýly, žlučník a křečové žíly.

„Vyšetření pacientů a jejich indikace k operaci stále probíhá na chirurgických ambulancích v ústecké Masarykově nemocnici, kde se provádějí také veškerá předoperační a příjmová vyšetření. Pacient do teplické nemocnice přichází až ráno v den operace,“ vysvětlil primář chirurgického oddělení teplické nemocnice Martin Sessek.

Pooperační péči zajišťuje personál teplické nemocnice, který také pacienta následně propouští, nejčastěji první den po operaci. Sály teplické nemocnice by měli ústečtí chirurgové využívat do konce letošního roku.