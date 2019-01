Centropol Energy, a. s. je v současné době největším alternativním dodavatelem v Česku. Elektřinu a zemní plyn dodává více než 350 000 zákazníků.

Odběrateli jsou především domácnosti, které tvoří více než 80 procent zákazníků. Mezi další patří města, obce, organizace státní správy či malé a střední firmy. Zákazníky firmy jsou ale také například Ministerstvo vnitra, ZOO Praha, několik krajů, několik krajských měst a mnohé další instituce.

Centropol Energy také dodává za výhodné ceny energie také významným obchodním řetězcům, jakými jsou například OKAY, Enapo a Hruška nebo prodejce módy Takko Fashion.

Vůči ostatním dodavatelům se Centropol Energy vymezuje garancí nižší ceny pro zákazníky připojené k hladině nízkého napětí.

Centropol Energy se vedle podnikání zajímá také o dění v regionu. Proto před dvěma roky založil při prestižní Ústecké komunitní nadaci vlastní fond Energie pomáhá, který podporuje rozvoj sounáležitosti lidí s ústeckým regionem. Do fondu věnovala společnost několik stovek tisíc korun, díky kterým byly obnoveny některé drobné památky či turistické cíle.

Společnost Centropol Energy působí na trhu s elektřinou od roku 2007, na trh se zemním plynem vstoupila počátkem roku 2010. Je jednou ze společností patřících do skupiny Centropol, která působí v energetickém sektoru už od roku 2002.

Do skupiny Centropol patří také firma Centropol Telecom, která zajišťuje provoz alternativního mobilního operátora. Centropol Telecom nabídne zákazníkům své služby v oblasti mobilního volání, SMS a dat na podzim letošního roku.

Meziročně tak zvýšila tržby o 29 procent z 4,65 miliardy korun v roce 2011. Její zisk vloni činil 547 milionů korun. Firma letos očekává další růst tržeb. „Nárůst tržeb souvisí především se zvýšením počtu zákazníků o více než čtvrtinu na 335 000 ke konci loňského roku, a to hlavně z řad domácností," uvedl finanční ředitel a předseda dozorčí rady Centropol Energy Michal Svoboda. Společnost podle něj byla úspěšná také ve výběrových řízeních na dodávky energií pro velké klienty, jakými jsou města, obce, kraje a státní instituce.

Společnost získala mimo jiné zakázku na dodávku elektřiny pro město Ústí nad Labem. „Významný nárůst zákazníků tak kompenzoval pokles cen energií v loňském roce," dodal.

Dosažený zisk plánuje společnost investovat do dalšího rozvoje, zejména do zkvalitňování služeb zákazníkům, například do call centra. Trend růstu tržeb i získávání zákazníků chce společnost udržet i letos. „Předpokládáme, že v letošním roce získáme řádově desítky tisíc nových zákazníků a díky tomu zvýšíme tržby o několik stovek milionů korun," uvedl obchodní ředitel a člen představenstva společnosti Lukáš Pokrupa.